Ripartono i gruppi di cammino dell'Asl Cn2 a Bra e Cortemilia

Grande partecipazione mercoledì 9 e giovedì 10 aprile per la ripresa delle attività dei gruppi di cammino “Gli Amici del Cammino di Bra” e “Cortemilia che cammina”. Numerosi cittadini si sono ritrovati nei rispettivi Comuni per condividere un’ora di camminata lungo percorsi prestabiliti, all’insegna del benessere e della socializzazione.

Ad accompagnare i partecipanti, le tesiste del SUISM – Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie dell’Università di Torino – che per le prossime dieci settimane saranno presenti ogni mercoledì a Bra e ogni giovedì a Cortemilia. Queste professioniste dell’attività fisica guideranno i gruppi proponendo esercizi di riscaldamento, tecniche di camminata corretta e stretching finale, per rendere l’esperienza ancora più completa e salutare.

Il gruppo “Gli Amici del Cammino di Bra” si dà appuntamento in piazza Giolitti, di fronte alla sede della Croce Rossa, ogni mercoledì e giovedì alle ore 17.00 e il lunedì alle 10.00 del mattino, proseguendo le attività per tutto l’anno.

A Cortemilia, il gruppo “Cortemilia che cammina” si ritrova invece ogni martedì e giovedì alle ore 10.00, con lo stesso entusiasmo e spirito di condivisione presso la casa di Comunità in corso Divisioni Alpine, 115.

Camminare è una pratica semplice, gratuita e adatta a tutte le età, che porta benefici non solo fisici ma anche psicologici e sociali. Per questo l’ASL CN2, da sempre impegnata nella promozione della salute, sostiene con convinzione i gruppi di cammino come strumento di prevenzione e benessere.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2 è a disposizione di cittadini, Comuni e associazioni interessati ad avviare nuovi gruppi di cammino o a ricevere maggiori informazioni.