Bergesio (Lega): "La Granda a Milano per la mobilitazione Padroni a casa nostra"

"La voce del nostro territorio deve arrivare forte e chiara fino a Milano”. Così il Senatore della Lega Giorgio Bergesio annuncia la mobilitazione “Padroni a casa nostra” promossa dalla Lega per sabato 18 aprile in Piazza Duomo. Dalle 15 il movimento si ritroverà insieme agli alleati europei dei Patriots e a migliaia di sostenitori per una manifestazione che mette al centro il futuro dell'Italia.

"Non resteremo a guardare mentre le direttive ideologiche di Bruxelles si accaniscono sul nostro sistema produttivo - sottolinea Bergesio -. Scendiamo in piazza per ribadire battaglie fondamentali: sicurezza, controllo dei confini e una tutela ferrea del Made in Italy. Manifestiamo per opporci a politiche che minacciano la stabilità del nostro Paese e il lavoro delle nostre imprese”.



Per il Senatore Bergesio, il messaggio è inequivocabile: "‘Padroni a casa nostra’ non è solo uno slogan, è un impegno a proteggere la nostra identità e la nostra cultura. E portare avanti con decisione l’Autonomia differenziata significa garantire ai territori quella concretezza e quella libertà che solo la Lega sa assicurare”.



Per permettere anche ai sostenitori della Granda di partecipare, la Lega ha predisposto un servizio di pullman gratuiti.

Gli orari e le fermate di partenza:

Mondovì: ore 8:30 (Piazzale uscita A6)

Cuneo: ore 9:00 (Piazzale FFSS)

Fossano: ore 9:30 (Viale Regina Elena, 120)

Bra: ore 9:50 (Loc. Roreto, fronte BCC)

Alba: ore 10:15 (Piana Biglini, c/o Ruatasio)

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Paolo Demarchi al numero 348.9211671.