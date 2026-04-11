Francobolli Eccellenze, Bergesio (Lega): “Orgoglio per Acqua S.Bernardo, l’eccellenza cuneese nel cuore del Made in Italy”

“L’emissione filatelica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy non è solo un atto simbolico, ma un tributo solenne alla storia industriale del nostro Paese. In questo prestigioso parterre di campioni nazionali, brilla con forza il nome di Acqua S.Bernardo, azienda che rappresenta l’orgoglio della nostra provincia di Cuneo e la purezza delle Alpi Marittime”.

Lo dichiara il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), a margine della cerimonia di presentazione e annullo filatelico svoltasi venerdì 10 aprile a Palazzo Piacentini, dedicata alla serie tematica delle “Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”.

I francobolli sono stampati dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

“Vedere l’iconica bottiglia di S.Bernardo, con le sue caratteristiche gocce nate dal genio di Giorgetto Giugiaro, impressa su un francobollo dello Stato è un riconoscimento meritato per un’azienda che dal 1926 coniuga qualità, innovazione e rispetto per il territorio - prosegue il Senatore cuneese, Vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama -. È la dimostrazione che il nostro modello imprenditoriale, radicato nelle comunità locali ma capace di parlare al mondo, è la vera forza dell’Italia”.

Bergesio allarga la riflessione a tutte le realtà celebrate e conclude: “Dalle storiche officine Brugola e Cisa, passando per l’agroalimentare di Pizzoli e l’oro di Unoaerre, fino ai giganti Beretta, Agip, Ducati e Maserati: questo set di francobolli è una vera enciclopedia dell’ingegno italiano. Celebrare i 500 anni di Beretta o gli anniversari altrettanto significativi delle altre aziende significa onorare il lavoro di generazioni di italiani. Come Lega, la nostra missione resta quella di difendere e valorizzare queste realtà, semplificando la vita a chi produce e proteggendo i marchi che rendono l'Italia unica al mondo. Acqua S.Bernardo è l’esempio lampante di come l’identità territoriale possa diventare un successo globale”.