RA Rally Regione Piemonte, si parte: stasera la Super Prova Sparco [FOTO e VIDEO]

È ormai entrato nel vivo il #RA Rally Regione Piemonte 2025, la cui presentazione ufficiale ha avuto luogo ieri presso il municipio di Alba.

Si tratta della 19ª edizione dell'evento, valido come seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco.

Grande interesse anche per il grande ritorno del marchio Lancia, un’anteprima di quello che Lancia Corse HF proporrà dalla prossima tappa “tricolore” della Targa Florio, ossia il trofeo Lancia Ypsilon.

Questa sera, venerdì 11 aprile, a partire dalle ore 20, è in programma la Super Prova Sparco, che si svolgerà sul circuito allestito nella zona industriale di corso Asti, ad Alba. Per il pubblico, che si preannuncia numeroso, l’opportunità di assistere da vicino ed in totale sicurezza alle evoluzioni delle auto in gara.

Di seguito le dichiarazioni di Gilberto Calleri (organizzatore), Eugenio Franzetti (director Lancia Corse HF) e Tobia Cavallini (Team Principal Toyota). Interviste a cura di Eleonora Ramunno (guarda il VIDEO)