Dopo una notte quasi tropicale ci attende un lunedì rovente: il grande caldo non molla la presa

La scorsa notte è stata una delle più calde degli ultimi dieci anni, con le colline del Piemonte che hanno registrato temperature minime da "notte tropicale", quasi ovunque al di sopra dei 20 gradi. Un'ondata di calore che, secondo le previsioni del portale Dati Meteo Asti, caratterizzerà anche l'inizio della settimana, con un'attenuazione del fenomeno attesa solo nel weekend.

Il caldo si è fatto sentire in modo particolarmente intenso sulle alture. Il valore più elevato è stato registrato a Castiglione Tinella, in provincia di Cuneo, con una minima di ben 25.7 gradi, seguito a ruota dai 25.2 di Rodello (CN). Al contrario, la conformazione orografica ha concesso un po' di tregua alle pianure e alle valli, dove le temperature sono scese in modo più marcato. Le minime più fresche si sono registrate a Capriglio, nell'Astigiano, con 16.3 gradi, e a Castelboglione con 16.8 gradi. Questo ha creato un delta termico notevole di ben 9 gradi tra le zone collinari e quelle di pianura.

La giornata di domani, lunedì 30 giugno, si preannuncia soleggiata al mattino ma con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio, seppur senza precipitazioni. Le temperature minime sono previste in aumento, specialmente in pianura, e saranno comprese tra i 18 gradi dei fondovalle e i 25 delle colline. Le massime, invece, oscilleranno tra i 30 gradi dell'Alta Langa e i picchi di 37 gradi attesi nel Basso Alessandrino di pianura. Ad Asti, gli estremi termici giornalieri saranno compresi tra 22 e 36 gradi.

Per il resto della settimana, dall'1 al 7 luglio, l'analisi sinottica conferma la tendenza. La settimana sarà ancora molto calda nella sua prima parte con massime fino a 35-36°C e minime superiori ai 20°C quasi ovunque, salvo, come sempre, le zone dei fondovalle. L'alta pressione inizierà a indebolirsi con il passare dei giorni, portando a un graduale aumento dell'instabilità.

Gli esperti di Dati Meteo prevedono che martedì 1 luglio sarà una giornata soleggiata con temporali sparsi sull'Appennino e temperature in lieve calo, con massime tra 29 e 35 gradi. Mercoledì 2 e giovedì 3 luglio vedranno condizioni simili, con tempo soleggiato e temperature stazionarie. Un calo termico più deciso e un'instabilità più diffusa sono attesi solo a partire da venerdì 4 luglio, quando l'ondata di calore dovrebbe finalmente iniziare a smorzarsi.