Come comprare SUBBD, la nuova crypto presale per i creator

L’attenzione della community dei crypto investors ha recentemente acceso i riflettori su SUBBD, una delle nuove crypto pensata per sostenere l’economia dei creator digitali. Il progetto si distingue per un modello incentrato sulla decentralizzazione dei contenuti e sulla valorizzazione diretta del lavoro creativo, un approccio che ha suscitato interesse in diversi segmenti del panorama crypto.

Il valore potenziale del token è ancorato non solo al contesto tecnico e di mercato, ma anche all’integrazione con una piattaforma pensata per generare nuove forme di reddito per artisti, influencer e sviluppatori indipendenti. Per molti investitori, la fase di prevendita rappresenta un’opportunità per entrare nel progetto in una fase iniziale, spesso con condizioni vantaggiose.

Tuttavia, partecipare ad una presale comporta alcuni passaggi specifici. Questa guida, articolata in quattro sezioni, fornisce una panoramica completa su come acquistare SUBBD in modo sicuro ed efficiente, partendo dalla scelta del wallet fino alle soluzioni ottimizzate per utenti più esperti.

Scelta e configurazione del wallet crypto

Il primo passaggio essenziale per acquistare il token SUBBD consiste nell’ottenere un wallet crypto affidabile, che fungerà da strumento principale per la custodia e la gestione dei token. La selezione del wallet giusto assume un ruolo critico in termini di sicurezza e compatibilità.

Tra le opzioni più raccomandate emerge Best Wallet, una piattaforma che ha recentemente guadagnato attenzione per la sua interfaccia intuitiva e la compatibilità con numerosi progetti emergenti. In alternativa, possono essere considerati wallet consolidati come MetaMask o Trust Wallet. È fondamentale evitare portafogli poco noti o privi di recensioni verificate, in quanto potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza dei fondi digitali.

Una volta selezionato il wallet, occorre procedere alla configurazione iniziale. Questo passaggio prevede generalmente la creazione di una nuova chiave privata e l’annotazione della frase seed, che andrà conservata in un luogo sicuro.

In seguito, sarà possibile accedere all’interfaccia del wallet e verificarne la compatibilità con la blockchain su cui sarà emesso SUBBD, solitamente Ethereum o una delle sue Layer 2.

Configurato correttamente il wallet, si potrà poi procedere con l’acquisizione delle criptovalute necessarie per l’acquisto del token SUBBD, operazione che rappresenta il secondo passo fondamentale.

Acquisizione delle criptovalute da utilizzare nello scambio

Dopo aver predisposto il wallet crypto, si rende necessario ricaricare l’account con le criptovalute compatibili con la prevendita di SUBBD. In particolare, il token può essere acquistato mediante scambio con crypto preesistenti, oppure in modalità diretta con carta di credito.

In questa fase ci si concentra sulla prima opzione: l’acquisizione tramite scambio. Le criptovalute comunemente accettate per questa modalità sono Ethereum (ETH), Tether (USDT) o BNB, facilmente acquistabili tramite exchange centralizzati.

Chi dispone già di un account su piattaforme come Binance, KuCoin o Kraken può utilizzarlo per depositare fondi fiat (euro o dollari) e successivamente convertirli nella crypto desiderata attraverso l’interfaccia di trading.

Dopo la conversione, si dovrà procedere al trasferimento della somma sul proprio wallet personale tramite l’apposita funzione di prelievo. L’operazione richiede l’inserimento dell’indirizzo del wallet, la selezione della rete corretta e la conferma finale.

In generale, si raccomanda la massima attenzione nel selezionare la rete di trasferimento corretta (es. ERC-20 per Ethereum), per evitare la perdita dei fondi. Una volta completata l’operazione, il wallet sarà pronto per effettuare l’acquisto dei token SUBBD attraverso la piattaforma di prevendita.

Accesso alla prevendita e acquisto dei token SUBBD

Con il wallet caricato, è possibile procedere all’acquisto del token SUBBD direttamente tramite la piattaforma ufficiale della prevendita.

Collegandosi al sito indicato dal team del progetto, si accede a un’interfaccia dedicata all'acquisto, dove è presente un modulo di selezione per decidere se procedere con crypto o con carta. In entrambi i casi, sarà richiesto di collegare il proprio wallet: l’operazione avviene in pochi clic, mediante l’autorizzazione dalla finestra del wallet stesso.

Nel caso si scelga di acquistare con carta, sarà sufficiente inserire i dati richiesti, selezionare l’importo desiderato in SUBBD e confermare la transazione. Questa modalità è pensata per agevolare chi preferisce una procedura più lineare e familiare, riducendo la necessità di passaggi intermedi.

Invece, chi opta per l’utilizzo di criptovalute, dovrà specificare l’asset con cui intende effettuare l’acquisto, ad esempio ETH, confermare l’importo da scambiare e completare l’operazione con la firma digitale sul wallet. In entrambi i casi, l’importo in token SUBBD verrà accreditato nel wallet una volta completata la transazione.

La piattaforma fornisce anche un indicatore in tempo reale sulla fase della prevendita e il prezzo corrente del token, offrendo maggiore trasparenza per ogni operazione.

Conviene puntare su SUBBD?

La convenienza del token SUBBD potrà essere analizzata monitorando la fase di prevendita durante le prossime settimane.

Infatti, sebbene sia un progetto potenzialmente in ascesa, è importante comprendere se riesce a creare concretamente una community di holder in grado di supportare il progetto sul lungo periodo.

In tal senso, diversi influencer ed esperti hanno sottolineato quanto SUBBD possa essere considerato come un progetto promettente.

In ogni caso, solo durante i prossimi mesi sarà possibile comprendere le reali prospettive di crescita di questa crypto. Attualmente, la presale del token SUBBD ha raccolto circa $ 150.000, e prevede un APY per lo staking fisso del 20%.

