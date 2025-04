Quali sistemi di pagamento sono utilizzati a Cuneo e provincia: i numeri recenti

Cuneo, città operosa del Piemonte, è stata investita, negli ultimi anni, dall’ondata di digitalizzazione dei metodi di pagamento così come gran parte del globo. Dal bonifico e dal contante si è passati, in maniera graduale ma incessante, all’uso di e-wallet come PayPal e Satispay (nata proprio a Cuneo). Capiamo, dunque, qual è la diffusione nella provincia e i numeri recenti di questo fenomeno.

Negli ultimi anni, Cuneo e la sua provincia sono stati investiti dalla digitalizzazione delle transazioni finanziarie che ha travolto non solo la zona, ovviamente, ma tutto il mondo. Tanto shopping online, gioco d’azzardo, spesa alimentare, pagamenti tra amici e parenti, pagamenti tra aziende, questi sono i settori in cui gli e-wallet si utilizzano. Metodi di pagamento senza contante che, in provincia di Cuneo, secondo l’Osservatorio Città Cashless di SumUp, hanno visto un aumento delle transazioni del 38,1% superando la media del 35,5% italiana.

Una grossa mano, al di là di PayPal e di piattaforme leader del settore come Neteller o Google Pay, è stata data dallo sviluppo, proprio nella città di Cuneo, di Satispay, un’app di pagamento che permette (tra le altre cose), grazie a una convenzione del Comune con Satispay Europe S.A., di pagare attraverso PagoPa bolli, tasse e quant’altro con uno sconto sulla commissione del 20%. PagoPa, infatti, è un servizio nazionale governativo che permette di pagare rette, tributi e imposte alla Pubblica Amministrazione rendendo il tutto completamente digitalizzato e possibile anche attraverso smartphone.

Dal primo giugno 2023, poi, anche l’Archivio Comunale di Cuneo ha permesso di pagare tramite Bancomat, carta di credito e app come PayPal o Satispay. Questo ha consentito, ai cittadini, di poter accedere a documenti riservati completamente in digitale.

PayPal: come funziona a Cuneo e provincia

Partiamo da un assunto: PayPal è l’azienda leader nel settore dei pagamenti in rete. Dalla sua nascita, circa 25 anni fa, a oggi sono più di 179 milioni le persone, in tutto il mondo, che utilizzano PayPal per elaborare delle transazioni online. Stiamo parlando di un e-wallet, quindi, tra i più noti che è diventato fondamentale in molti settori della vita quotidiana. Tra questi non possiamo non sottolineare che anche nel settore dei casinò online PayPal è accettato come metodo di deposito e che i casinò con PayPal hanno, ormai raggiunto una fetta molto grande del mercato.

D’altronde un metodo ad alta sicurezza come PayPal ha consentito, negli anni, di far avvicinare al mondo delle piattaforme di casinò online anche coloro che erano più dubbiosi sul dover inserire i propri dati sensibili per registrarsi. Con un numero di cellulare o un indirizzo e-mail si può, infatti, collegare un conto bancario per pagare all’istante e senza commissioni.

Il tutto crittografato, quindi senza paura di essere vittime di furto di dati o di identità e nel giro di pochi secondi. Al di là di un’industria enorme come quella dell’azzardo e dell’uso di questo tipo di pagamento in vari settori dell’e-commerce (e non solo) vogliamo ritornare a parlare di Cuneo e provincia che, come abbiamo visto, ha subito una forte digitalizzazione legata ai pagamenti in rete. Più della media nazionale, infatti, la provincia si distingue per usare e-wallet anche per cifre basse, quindi anche per acquisti di poco conto. Le abitudini, però, quando si cambiano, si cambiano radicalmente e questo è una grande prova di come, utilizzando meno contante, anche gli esercenti siano più abituati a essere pagati con carta o tramite piattaforme.





