“Festa Diocesana dei Ragazzi”: Colle Don Bosco si prepara ad accogliere oltre 1.300 giovani

A Colle don Bosco la grande attesa sta per finire: anche quest’anno, gli oratori e le parrocchie della diocesi di Saluzzo si preparano con entusiasmo al grande evento della “Festa Diocesana dei Ragazzi”.

Appuntamento martedì 22 aprile per una preziosa occasione di incontro, gioia, giochi, sfide, preghiera e condivisione fraterna. L’edizione di quest’anno vedrà una partecipazione prevista di oltre 1.300 giovani provenienti da tutta la diocesi ed il titolo della giornata è “Cercatori di Speranza”.

Dietro le quinte di questo importante appuntamento c’è al lavoro da molti mesi il Coordinamento Pastorale Ragazzi (CPR), che con la sua consueta dedizione e passione sta curando ogni dettaglio organizzativo, in stretta collaborazione con il CPG, la Pastorale della famiglia e l’Ufficio Catechistico della diocesi di Saluzzo. Una bellissima sinergia tra diverse realtà diocesane, che testimonia l’impegno congiunto per offrire ai giovani una giornata indimenticabile di crescita e divertimento.

La mattinata del 22 aprile sarà ricca di proposte a gruppi, suddivisi per fasce di età, per i cresimandi, i ragazzi di terza media (futuri animatori degli Oratori parrocchiali) e tutti i ragazzi delle scuole elementari e prima media. Il tutto culminerà con la celebrazione della Santa Messa nella basilica, presieduta da Mons. Cristiano Bodo, seguita dal pranzo al sacco. Nel pomeriggio, invece, verrà proposto un coinvolgente gioco a stand (con attività preparate e proposte da animatori provenienti da alcune parrocchie) sul tema della Speranza. I ragazzi saranno divisi in due grandi gruppi (medie ed elementari) ed i protagonisti di questi giochi saranno le mascotte del Giubileo: Luce, Xin, Fè e Sky. Insieme a loro, i giovani partecipanti andranno alla scoperta degli oggetti essenziali che un pellegrino porta sempre con sé, “lo stretto indispensabile!”, simboli fondamentali per affrontare il viaggio della vita.

La giornata si concluderà intorno alle ore 17:00-17:30 con la partenza da Colle don Bosco per il rientro nelle rispettive parrocchie.

Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di fare riferimento in primo luogo ai responsabili della propria parrocchia oppure di contattare direttamente la Pastorale Ragazzi – CPR (Don Marco Casalis 340 4968051).