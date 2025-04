Dona il 5 per mille a Donarti ETS, il volto solidale di Confartigianato Imprese Cuneo [VIDEO]

Essere artigiani racchiude in sé molti significati pregnanti e valori fondamentali, uno di questi è sicuramente il sentimento della solidarietà verso chi necessita di aiuto. Con Confartigianato Donarti ETS l’Associazione intende operare nel sociale, aiutando le persone bisognose, confortando chi soffre ed cercando di essere vicini agli anziani e ai portatori di handicap. Un supporto significativo anche per coloro che vivono i drammi delle calamità naturali o degli eventi bellici.

Una realtà quindi di particolare importanza per il territorio che in questo periodo di 730 lancia un appello ad imprenditori e cittadini affinchè devolvano il 5 per mille al suo operato.

Segue l’intervista alla presidente di Confartigianato Donarti ETS Daniela Minetti