Intervento in corso a Castelletto Stura. Per cause in corso di accertamento, due uomini, padre e figlio di 63 e 34 anni, sono precipitati dal tetto.

Il 34enne è stato trasportato in codice rosso (soprattutto per dinamica) a Cuneo dall'ambulanza medicalizzata di Fossano.

Il padre, più grave, è stato invece trasferito in codice rosso al CTO di Torino con l'elicottero del 118.