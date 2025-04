Alba lancia le domeniche sportive per le famiglie: gioco, movimento e comunità al centro

Una domenica al mese, un centro sportivo diverso, attività per tutti e nessuno escluso. Parte da Alba un nuovo progetto pensato per le famiglie, per ritrovarsi, muoversi e stare insieme: sono le “Domeniche sportive”, il calendario di eventi ideato dall’Amministrazione comunale con il supporto delle associazioni locali per promuovere l’attività motoria condivisa in modo semplice, gratuito e coinvolgente. Bambini e genitori saranno i protagonisti: all’inizio giocheranno insieme, poi ognuno potrà seguire un percorso dedicato – i bambini con animatori e istruttori nei giochi del centro sportivo, gli adulti con proposte come padel, calcio a cinque, pallavolo, tennis, fitness.

"La forza di questa iniziativa è nella sua semplicità: creare momenti accessibili e di qualità per tutti, valorizzando i nostri impianti e rafforzando i legami tra le persone", spiega Davide Tibaldi, assessore allo Sport del Comune di Alba. "Lo sport è un mezzo formidabile per fare comunità e inclusione: vogliamo che ogni famiglia albese senta di poter partecipare, divertirsi, crescere".

L’idea delle domeniche per le famiglie nasce come naturale evoluzione del percorso formativo appena avviato con Joy of moving, il metodo educativo sviluppato ad Alba grazie alla sinergia tra Gruppo Ferrero, Soremartec, l’Università di Roma Foro Italico, il Coni e il Miur del Piemonte. Il metodo – oggi attivo in oltre 34 Paesi e con più di 3 milioni di bambini coinvolti all’anno – si fonda sul principio del gioco come strumento per crescere, fisicamente, cognitivamente ed emotivamente.

Sabato 12 aprile si è svolto con grande partecipazione il primo incontro del corso Joy of moving, rivolto agli operatori sportivi delle associazioni locali: ben 73 iscritti provenienti da 23 realtà del territorio hanno partecipato all’intera giornata formativa presso il Village Joy of moving di Alba, dalle 9.30 alle 17.30. La giornata ha alternato momenti di teoria e di pratica, con un pranzo condiviso all’interno del Village, e ha permesso ai partecipanti di sperimentare direttamente l’efficacia del metodo.

"C’è stato un grande ritorno in termini di soddisfazione: gli operatori hanno potuto conoscere e provare un approccio diverso da quello abituale, centrato sul gioco, sull’inclusione, su un’idea di sport che valorizza ogni bambino, non solo i più dotati. È stato un arricchimento vero di strumenti utili per il lavoro quotidiano nelle associazioni", aggiunge Tibaldi.

Joy of moving propone infatti un’attività motoria a misura di bambino, basata sul concetto di gioco deliberato: regole flessibili, possibilità di cambiare e creare insieme, sviluppo coordinato di abilità fisiche, cognitive, emotive. E con il nuovo modulo “Multisport for Life”, il percorso si estende fino alla fine della scuola secondaria di primo grado, offrendo uno snodo educativo che ritarda la specializzazione sportiva e permette a tutti di esplorare, sperimentare, crescere.

Il prossimo appuntamento con la formazione sarà sabato 31 maggio, probabilmente presso l’impianto Saglietti del Mussotto, e chiuderà il percorso con il rilascio degli attestati di partecipazione, l’accesso alla piattaforma digitale, i manuali operativi e la possibilità di proseguire l’approfondimento grazie a corsi su più livelli.