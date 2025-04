Al CFPCemon il corso serale di beauty routine di Linda Canavese

Per questo CFPCemon Ernesto Rebaudengo propone una serata formativa in laboratorio dedicata a chi desidera prendersi cura della propria pelle in modo consapevole, pratico e guidato. Martedì 7 maggio, dalle 20.00 alle 23.00, presso il laboratorio di estetica del CFPCemon, si terrà il Corso Serale di Beauty Routine condotto da Canavese Linda, estetista qualificata presso la SEM di Torino.

Durante l’incontro, ogni partecipante sarà guidato passo dopo passo nella creazione della propria routine quotidiana, imparando gesti professionali da applicare facilmente a casa.

A differenza di un tutorial, questa esperienza in aula offrirà:

Esercitazioni pratiche dal vivo

Consigli personalizzati sulla propria pelle

Analisi dettagliata dei prodotti portati da casa

Un contesto interattivo per apprendere con consapevolezza

Programma della serata:

Introduzione all’anatomia del viso

Dimostrazione delle manualità corrette

Esercitazione tra partecipanti

Analisi dei prodotti domiciliari

Focus sui solari in vista dell’estate