Le Terme di Lurisia riaprono: benessere e cure termali dal 25 aprile

Dopo mesi di pausa e rinnovamento, le Terme di Lurisia sono pronte a riaprire le porte ai propri ospiti. La riapertura è prevista in due fasi: il reparto benessere aprirà ufficialmente il 25 aprile, mentre le cure termali riprenderanno dal 5 maggio 2025. Per accedere è richiesta la prenotazione, facilmente effettuabile tramite WhatsApp al numero 334-7432014.

FINALMENTE è finita anche la PISCINA!

Durante la chiusura non siamo rimasti fermi: abbiamo aggiornato i nostri servizi, perfezionato i trattamenti e progettato nuove proposte che i nostri ospiti potranno scoprire già nei primi giorni di apertura.

Cure termali: un diritto per tutti

Le cure termali non sono un lusso, ma un diritto. Ogni cittadino italiano ha la possibilità di accedere a un ciclo termale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale; è sufficiente la prescrizione del proprio medico di base, con la ricetta rossa e la dicitura corretta.

Il ciclo convenzionato dura 12 giorni e prevede un ticket di 55€ salvo esenzioni previste per alcune categorie. Le Terme di Lurisia offrono trattamenti efficaci per le patologie delle vie respiratorie, come sinusiti, bronchiti, otiti e laringiti, grazie alle proprietà antinfiammatorie dell’acqua termale somministrata attraverso inalazioni e aerosol.

Le Terme di Lurisia è anche al centro per i trattamenti delle malattie artroreumatiche (come l’osteoartrosi), dermatologiche (psoriasi, dermatiti) e ginecologiche.

Benessere che rigenera una nuova vita

Per chi cerca relax e armonia, l’area benessere delle Terme di Lurisia è il luogo ideale. Qui il tempo rallenta e il corpo ritrova il suo equilibrio, guidato dalla qualità dell’accoglienza e dalle acque delle Fonti Termali Santa Barbara e Garbarino, conosciute fin dal 1940 per le loro proprietà ipotermali e di salute.

Il percorso principale, l’Antro delle Acque di cui la durata è di circa 3 ore, al costo di 50€ a persona a partire dal 01/06/25.

Trattamenti personalizzati (ginnastica in piscina)

Oltre ai percorsi benessere, le Terme di Lurisia offrono anche trattamenti di ginnastica in piscina, eseguiti con personale qualificato al costo di 20€ a ingresso e 15€ per gruppi di minimo 5 persone.

Massaggi rilassanti

Massaggi eseguiti da massofisioterapisti in ambienti curati e silenziosi.

Prenotazioni su WhatsApp 334-7432014

Telefono 0174 683421

Sito internet www.termedilurisia.it

