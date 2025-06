Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati: lunedì 30 giugno incontro informativo ad Alba

Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (Msna) è il titolo dell’incontro che si terrà lunedì 30 giugno alle 17 nella Sala Riolfo del Cortile della Maddalena di via Vittorio Emanuele 19, ad Alba per farne conoscere e valorizzarne la figura in un periodo che vede, da un lato, persistere in Piemonte le richieste di tutela da parte del Tribunale dei minori e, dall’altro, la cronica carenza di tutori in alcune zone del territorio.

L’evento è promosso dall’Ufficio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con l'Associazione Tutrici e tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, il Comune di Alba e il Consorzio socioassistenziale Alba-Langhe-Roero.

"La figura del tutore volontario è fondamentale per favorire l'integrazione del minore sul territorio - sottolinea il Garante regionale Giovanni Ravalli -. Il tutore diventa una sorta di 'garante' personale del minore e, oltre a vigilare sul rispetto dei suoi diritti, svolge anche un importante ruolo di mediazione culturale. Non di rado, infatti, il minore vede nel tutore l’adulto di riferimento più importante, una persona con cui intrattenere rapporti meno formali, un compagno di viaggio pronto a sostenerlo e a farsi carico dei suoi problemi".

“Nel 2024 – osserva inoltre Ravalli – solo il 46,9 % dei minori accolti in Piemonte e Valle d'Aosta è stato affiancato da un tutore volontario. In provincia di Cuneo questo dato si attesta al 54.4%, proprio per la mancanza di figure tutrici disponibili”.

Con il Garante regionale Ravalli intervengono il direttore del Consorzio socioassistenziale Alba-Langhe-Roero Marco Bertoluzzo, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Alba Donatella Croce. Saranno inoltre proposti esperienze e racconti di tutori volontari e indicazioni pratiche su come diventarlo.

“La tutela volontaria – conclude Ravalli, dopo gli incontri sul tema organizzati anche a Novara e a Torino – è un esempio di cittadinanza attiva e un servizio su cui non possiamo abbassare la guardia”.

Per info e iscrizioni: garante.infanzia@cr.piemonte.it, tel. 011/5757303.