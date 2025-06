SportABILI Alba conquista Seregno: maglia rossa e podi per la squadra albese

Un’onda di entusiasmo ha attraversato la città di Seregno domenica 22 giugno per la quarta tappa della quindicesima edizione del Giro di Handbike. Sotto un sole estivo implacabile, il pubblico ha accolto con calore gli atleti, provenienti da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero, trasformando l’intero tracciato in un’esplosione di incitamenti e applausi.

La gara, disputata su un circuito tecnico e veloce di 4,6 km nel verde del viale del Santuario, nel quartiere di Santa Valeria, ha confermato lo spirito autentico di questa manifestazione: andare oltre il proprio limite, mettersi alla prova, condividere fatica e passione. Valori che SportABILI Alba vive ogni giorno e che, ancora una volta, sono stati premiati.

“Sono valori importanti, che in SportABILI Alba mettiamo in campo ogni giorno, in ognuno degli sport proposti ai nostri atleti”, hanno ricordato con orgoglio i referenti della squadra.

A impreziosire la tappa brianzola, la presenza di Claudio Pedrazzini, vicepresidente vicario del CONI Lombardia, e di Pierangelo Santelli, presidente del CIP regionale, che hanno elogiato la qualità organizzativa e l’impatto inclusivo di un evento ormai divenuto riferimento europeo.

Ma la gioia più grande è arrivata dai risultati sul campo: Lorenza Casetta, alla sua prima gara con i colori biancazzurri, ha conquistato la maglia rosa nella categoria WHO, debuttando con una vittoria che promette futuro. Nella categoria MH2, Mattina ha ottenuto un ottimo terzo posto, seguito da Stefano, quarto e vicinissimo al podio. Carlo, nella MH5, ha tagliato il traguardo in seconda posizione, con Luigi subito dietro, in terza. Tra gli MT1, Enrico ha dominato la gara, mentre Francesca, nella WH3, ha difeso con forza e determinazione la sua maglia rosa Stellantis Autonomy. Anche Marco, nonostante una foratura al secondo giro, ha portato a termine la prova, dimostrando caparbietà e spirito di squadra.

Il momento più emozionante si è consumato durante la cerimonia di premiazione al Palasport di Seregno, quando SportABILI Alba ha ricevuto la prestigiosa maglia rossa 3G Officine Meccaniche, assegnata alla squadra più veloce del Giro: un riconoscimento meritatissimo, ottenuto con 66 punti di vantaggio sulla seconda classificata.

Ora lo sguardo si sposta su Monfalcone, prossima tappa della corsa: “Dovremo difendere con i denti la nostra posizione”, avvertono da SportABILI, “ma ci siamo: SportABILI Alba c’è!”