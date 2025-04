Aperte le candidature per il laboratorio di comicità al Resistenze Festival di Dronero

Dal 25 al 27 aprile al cineteatro Iris di Dronero, tra i molti appuntamenti nel programma di Resistenze Festival, anche un laboratorio di Stand-up comedy condotto dall'attrice Sofija Zobina. La manifestazione culturale, alla sua seconda edizione, è organizzata da O.P.S. Officina Per la Scena APS con la direzione artistica del critico cinematografico Alessandro Amato, il patrocinio della Città di Dronero e il sostegno di Fondazione CRC, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo e il Museo Luigi Mallé di Dronero.

IL LABORATORIO

“Io odio le cose tragiche raccontate in modo tragico. E soprattutto, odio andare a teatro per vedere cose riferite a sé che non mi interessano, che sono anche tristi. Così ho detto, questo spettacolo è autoriferito, alla gente potrebbe non interessare nulla, almeno facciamolo che faccia ridere.” Un laboratorio per imparare a mettere in chiave comica eventi e situazioni del proprio vissuto personale, anche e soprattutto quelli all’apparenza più tristi o seri. Per sperimentarsi nella scrittura di un pezzo originale, ricercando la propria unicità e personalità non solo negli argomenti ma anche nella sensibilità ed il punto di vista specifico e particolare di ognuno. In particolare, nel laboratorio si lavorerà sull’improvvisazione teatrale e la scrittura creativa autobiografica.



LA DOCENTE

Sofija Zobina, nata in Lituania ma di origine russa, arriva in Italia all’età di tre anni assieme alla madre, che sin da piccola le fa ascoltare Toto Cutugno, Celentano, Ricchi e Poveri… Sin dal liceo si appassiona di cinema e in poco tempo muove i primi passi in questo mondo, per poi frequentare l'Accademia teatrale “Paolo Grassi” di Milano, dove si diploma nel 2022. Oltre ad un ruolo nella serie tv Netflix “Summertime” e nel film “La Chimera” di Alice Rohrwacher, è autrice ed attrice dello spettacolo teatrale “Io amo Italia”, un monologo tra la prosa, la stand up comedy e il karaoke.

LO SPETTACOLO

Sabato 26 alle ore 21 Sofija Zobina sarà ospite di Resistenze Festival cineteatro Iris con “Io sono Italia”, un monologo di prosa-comedy, molto divertente, tratto da eventi autobiografici dell'autrice e da fatti storici. Lo spettacolo è fatto di racconti, sketch, imitazioni, e di momenti più intimi legati al rapporto della protagonista con il padre, inteso come patria, come certezza, ma anche come limite.

INFO UTILI

Cosa serve per il laboratorio: Abiti comodi, scarpe da ginnastica, un quaderno e una penna.

Quando: sabato 26 aprile dalle 10:00 alle 14:00 e domenica 27 aprile dalle 10:00 alle 19:00 (compresa un’ora di pausa pranzo), per un totale di 12 ore di laboratorio.

Dove: presso il CineTeatro IRIS, via IV Novembre 5, Dronero (CN).

Il laboratorio è aperto a tutti, anche a chi non ha esperienza teatrale.

Per informazioni e iscrizioni contattare cineteatroiris.ops@gmail.com.