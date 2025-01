Provincia, Boselli solleva il caso della presunta incompatibilità del consigliere Vincenzo Pellegrino

In una lettera indirizzata al presidente della Provincia Luca Robaldo e al segretario generale dell’Amministrazione provinciale, il leader degli Indipendenti in Consiglio comunale a Cuneo solleva il caso di una possibile incompatibilità del consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino, che è anche a capogruppo in municipio della lista civica “Centro per Cuneo”.

Scrive Boselli rivolgendosi a Robaldo:

“Egregio Presidente, ho appreso dagli organi di stampa che Lei starebbe per nominare il suo Vice e assegnare le deleghe operative ai Consiglieri provinciali.

Sottopongo alla sua attenzione, per le opportune eventuali verifiche e determinazioni, la posizione del consigliere Vincenzo Pellegrino, collega in Consiglio comunale a Cuneo per il quale nutro da sempre amicizia e assoluta stima ma che in base al DL 39 del 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” potrebbe essere incompatibile con la carica che ricopre dal 18.12.2021 rivestendo contemporaneamente quella di presidente della Scuola dell’Infanzia paritaria Coniugi Autretti.

Come noto la deroga del collegato alla legge Finanziaria del 2022 si riferisce ai soli consiglieri comunali. Tanto segnalo per dovere d’ufficio affinché sia evitata ogni possibile contestazione degli atti della Provincia di cui i Comuni sono, attraverso i propri amministratori, base elettorale”.