Donate oltre 200 uova di Pasqua ai bambini grazie all’iniziativa solidale dei Lions Club Alba Langhe

Si è conclusa con successo l’iniziativa benefica “Un uovo sospeso renderà la Pasqua di un bambino più dolce”, promossa dai Lions Club Cultura e Solidarietà Piemonte e Liguria in collaborazione con il Lions Club Alba Langhe.

Il progetto, ispirato alla formula “uno per me, uno per donazione”, ha visto una straordinaria partecipazione da parte della comunità locale. Grazie alla generosità dei cittadini, sono state raccolte e donate oltre 200 uova di cioccolato destinate a bambini in situazioni di fragilità.

Le uova sono state distribuite a diversi enti e associazioni attivi sul territorio, tra cui la Caritas di Canelli, La Collina degli Elfi, Il Piccolo Principe, Il Bianconiglio e La Bussola. A concludere la serie di donazioni, la consegna ufficiale presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, avvenuta alla presenza del dott. Luca Burroni, Direttore Sanitario dell’ASL CN2, e del personale medico e infermieristico.

Alla cerimonia erano presenti il presidente del Lions Club Alba Langhe, Tommaso Lorusso, e il responsabile comunicazione e marketing del Lions Club Cultura e Solidarietà Piemonte e Liguria, insieme alla dottoressa Giuliana Chiesa, Dirigente Responsabile della SS Progetti, Ricerca e Innovazione dell’ASL CN2.

“Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa - ha dichiarato Paolo Perucca, presidente del Lions Club Cultura e Solidarietà Piemonte e Liguria -.La risposta della comunità è stata straordinaria e ha dimostrato quanto sia importante unire le forze per portare un sorriso a chi ne ha più bisogno".

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di service promosse dai Lions Club, volte a sostenere il territorio attraverso progetti concreti di solidarietà e attenzione alle fasce più deboli della popolazione.