Rinnovate le cariche sociali alla Pro Loco di Ceva: Alessandro Zita è ancora presidente

Martedì 15 aprile si è riunito il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Ceva per il rinnovo delle cariche sociali a seguito delle elezioni svoltesi il 5 aprile 2025 che, oltre alla conferma dei precedenti consiglieri, ha visto l’ingresso nel sodalizio di volti nuovi.

Confermati quale presidente Alessandro Zitta e vice presidente Rosanna Santero, sono stati nominati Giuseppe Gonella tesoriere e Lorella Fontana segretario.

Nominato il collegio dei probiviri che sarà composto da Sergio Culasso, Fabrizio Gilardino e Antonio Valentino.

Completano il Consiglio Direttivo: Ezio Adami, Rosanna Giugale, Maria Teresa Martino, Danilo Roascio, Paola Santese, Edoardo Sasso e Nicola Savastano.

Il presidente Zitta, a nomina avvenuta, ha espresso gratitudine ai Soci per la fiducia accordatagli ed al precedente Direttivo per l’ottimo lavoro svolto negli anni. Ha inoltre ringraziato l’Amministrazione Comunale per il supporto e la partecipazione dimostrati in occasione delle elezioni, evento non così scontato che, oltre a rappresentare una gratificazione, avvalora l'idea che solo attraverso la fattiva collaborazione si possano raggiungere i risultati che una Città come Ceva merita.

La serata si è degnamente conclusa con un momento conviviale nel corso del quale è stata abbozzata la programmazione delle manifestazioni che vedranno coinvolta a vario titolo la Pro Loco, fra i quali spicca sicuramente “Pro Loco in festa” che si terrà a Ceva sabato 14 giugno 2025.