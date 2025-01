Ancora neve sopra i 900 metri sulle cime del Cuneese

Ancora neve dalle prime ore del mattino di oggi, deboli e localmente moderate sui settori meridionali e sulle cime del Cuneese. Nel pomeriggio nevicherà oltre i 900-1000 m, con quote che potrebbero abbassarsi nel corso del pomeriggio per poi attenuarsi progressivamente da questa sera.

Gli accumuli al suolo, in particolare in Valle Vermenagna e in Valle Tanaro, hanno superato i 50 centimetri.

Vedi qui in diretta le webcam del territorio LIVE https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming di Busca ma anche di S.Anna di Vinadio, Castelmagno, Limone Piemonte e altre locaità della Granda