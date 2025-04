I profumieri rivoluzionari nel corso della storia

La storia della profumeria mondiale non si caratterizza solo per grandi brand e fragranze iconiche, ma è colma anche e soprattutto di grandi artisti che, queste fragranze, le hanno intuite, ragionate e poi realizzate. Sono innumerevoli i grandi profumieri che hanno completamente rivoluzionato l’arte olfattiva portandola ad essere ciò che conosciamo oggi, e molti altri sono i Nasi che stanno contribuendo a innovare ancora questa modalità espressiva.

Tra questi, ad esempio, è impossibile non citare Sonia Constant e Quentin Bisch, tra i perfumer più apprezzati in Europa e nel mondo. Se è vero, però, che la storia insegna, ecco che uno sguardo va rivolto anche ai grandi Nasi del passato, e in tal senso non si può che citare la famiglia Guerlain, da Pierre-François-Pascal a uno dei suoi discendenti più celebri, ovvero Jean-Paul, che ha ideato la prima, vera collezione di profumi Guerlain .

Un esempio dal passato: la storia della famiglia Guerlain

Proprio la storia della famiglia Guerlain è di particolare ispirazione per il mondo della profumeria, data la considerevole tradizione che i suoi membri hanno con quest’arte. Fu Pierre-François-Pascal ad avviare questa lunga attività con l’eccezionale Eau de Cologne Impériale, primo grande successo di Guerlain. Fu poi Aimé Guerlain a innovare i profumi Guerlain, e non solo: quest’ultimo è infatti riconosciuto tra i padri della profumeria moderna, e il suo fiore all’occhiello fu “Jicky”, una fragranza avanguardistica che si contraddistingueva per il suo utilizzo attento della tecnica della sintesi. Con Jacques Guerlain ci affacciamo ufficialmente alla Guerlain del Novecento, tra capolavori inestimabili di eleganza e incredibili successi commerciali. Di questo periodo si ricorda senz’altro il prezioso Guerlinade e l’intenso Shalimar, quest’ultimo particolarmente apprezzato dalla cantante, attrice e regista naturalizzata francese Jane Birkin. La seconda fase degli anni ‘90 è invece affidata alla figura dell’iconico perfumer Jean-Paul Guerlain, a cui si devono capolavori come Samsara e Habit Rouge, oltre che alla già citata prima collezione del marchio parigino: l’Aqua Allegoria.

Le nuove generazioni di profumieri

La storia della famiglia Guerlain ci aiuta anche ad approcciarci ai perfumer migliori della generazione corrente e alle stelle nascenti che caratterizzeranno la profumeria del futuro. Difatti, il primo grande nome che possiamo citare tra i grandi Nasi contemporanei è proprio quello di Delphine Jelk, tra le stelle di punta della realtà attuale di Guerlain nonché Cavaliere dell’ordine delle Arti e delle Lettere per il suo operato artistico di estrema rilevanza.

Jelk si è distinta soprattutto per il suo approccio innovativo nei confronti di preziose materie prime come l’iris, la vaniglia e le note cipriate e lactées in genere, che rientrano tra le sue predilette.

Se si pensa ai Nasi più apprezzati dell’epoca contemporanea, alcuni nomi spiccano senz’altro più di altri nel panorama europeo e non solo: pensiamo dunque a nomi illustri come Francis Kurkdjian, che ha all’attivo collaborazioni con alcuni dei più grandi marchi della storia moderna della profumeria tra cui Lancome, Narciso Rodriguez, Versace, Van Cleef & Arpels, Dior e la stessa Guerlain, per cui ha realizzato il profumo da donna Eau de Lit e l’apprezzata fragranza unisex Rose Barbare. Ad aver lasciato un’impronta nel mondo dell’arte olfattiva sono anche le opere di Quentin Bisch e Sonia Constant. Entrambi offrono un approccio innovativo verso le materie prime sintetiche e non, e vantano uno storico di collaborazioni prestigiose: Bisch con brand come Rabanne, Trussardi, Amouage e Marc-Antoine Barrois (che ha aiutato a fondare e di cui è il Naso principale); Constant, invece, ha realizzato eau de parfum per alcuni dei più grandi marchi di profumeria artistica (di nicchia e non solo), come Kenzo, Mugler, Yves Rocher, Mary-Kate and Ashley Olsen, Montblanc, Davidoff e Calvin Klein.









