Venasca: approvato il rendiconto 2024 e confermata la solidità finanziaria del Comune

Martedì 15 aprile, alle ore 18, si è riunito il consiglio comunale di Venasca, con una seduta particolarmente densa in cui si sono affrontati ben quattordici punti all’ordine del giorno.

Tra i temi centrali della serata c’era l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024, che ha messo in evidenza il buon stato di salute delle finanze comunali. Si riporta un avanzo libero di amministrazione pari a 262.396,32 euro, a cui si aggiungono 338.696 euro vincolati, 94.321 accantonati e 15.000 euro destinati a investimenti. Queste cifre confermano una gestione attenta e costante nel mantenimento dell’equilibrio di bilancio. La relazione che ha accompagnato la presentazione del rendiconto ha messo in luce l’importante volume di opere realizzate nel corso dello scorso anno, con lavori per un totale di 1.301.564,01 euro a testimonianza dell’efficienza dell’amministrazione e degli uffici comunali.

Il Consiglio ha poi approvato le tariffe della TARI per l’anno 2025, che restano invariate rispetto all’anno precedente. Durante la discussione del punto all’ordine del giorno è stato comunicato che per il 2026 lo CSEA, il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente di Saluzzo che gestisce raccolta e smaltimento anche a Venasca, dovrà individuare una nuova ditta cui affidare il servizio tramite appalto pluriennale, una circostanza che potrebbe purtroppo comportare incrementi nei costi per i cittadini. Nel corso della seduta è stato inoltre preso atto di due importanti testamenti a favore del Comune, con somme vincolate in favore della casa di riposo: 15.000 euro destinati a interventi di manutenzione straordinaria e 64.000 euro per il sostegno della struttura e degli ospiti più bisognosi. Il Consiglio ha espresso gratitudine nei confronti dei benefattori per questi gesti di grande generosità. Sono state approvate anche diverse variazioni al bilancio di previsione 2025–2027, tra cui spiccano gli investimenti per la manutenzione di strade, piazze e marciapiedi per 70.000 euro dall’avanzo libero, il potenziamento dell’illuminazione pubblica per 12.000 euro, la programmazione di interventi sugli edifici comunali per 15.000 euro e un piano di digitalizzazione del territorio per 13.852 euro. Previsti inoltre incarichi professionali per la redazione di dossier tecnici e candidature a bandi di finanziamento.

Grande attenzione è stata riservata anche alla biblioteca comunale, con la presentazione di una relazione sulle attività svolte nel corso del 2024. Il Sindaco ha espresso soddisfazione per il lavoro del nuovo Consiglio di biblioteca, ringraziando la presidentessa, la direttrice e tutti i volontari per l’impegno profuso, che si sono tradotti in ottimi risultati raggiunti.

Altri provvedimenti hanno riguardato la nomina del revisore per il triennio 2025–2027, individuato tramite sorteggio, come da normativa vigente, dalla Prefettura di Cuneo nella figura del dott. Guido Ghidini di Valenza e il cui compenso resta invariato rispetto al 2024. Sono state inoltre comunicate variazioni degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 a seguito dell’adeguamento dello stanziamento dei residui presunti al 31 dicembre scorso e al riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2024 e l’integrazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2025. All’ordine del giorno c’era anche la surroga nella Commissione Elettorale Comunale e nella Commissione Consultiva per l’Agricoltura: entrambe le cariche, con scelta della minoranza consiliare a cui erano destinate, sono state affidate alla consigliera Marta Trovò. L’ultimo punto della riunione è stata l’approvazione di una mozione a conferma del sostegno al Distretto del Cibo della Frutta, importante realtà territoriale che coinvolge 44 comuni tra la provincia di Cuneo e la Città Metropolitana di Torino, con Saluzzo come epicentro produttivo.

A commento della seduta, durata circa 90 minuti, il sindaco ha sottolineato che «Quando in Consiglio arrivano punti all’ordine del giorno che riguardano l’attività concretamente svolta, è sempre bello constatare come un piccolo Comune come Venasca riesca a portare avanti un’azione così intensa e produttiva. Risultati come questi sono frutto di un autentico lavoro di squadra, reso possibile grazie all’impegno e alla competenza degli uffici comunali, che voglio ringraziare in modo particolare per tutto ciò che è stato realizzato nel corso del 2024 e per il costante impegno profuso».