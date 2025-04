Pasqua sotto la pioggia, a Bra cambia la processione dei Battuti bianchi

Le condizioni meteo poco favorevoli per la Pasqua 2025 hanno indotto i confratelli della Santissima Trinità, più noti come Battuti bianchi, a optare per un "piano B" rispetto alla tradizionale processione del Cristo Risorto nel pomeriggio pasquale. Quest’anno infatti, il direttivo si è accordato nell’organizzare la processione senza la presenza dei tre gruppi lignei (il Risorto, la Vergine e la Fede) che subirebbero danni irreparabili se prendessero la pioggia: al loro posto, su un unico carro, sarà collocato il grande quadro – attribuito ad Agostino Cottolengo – che raffigura il Risorto e che si può ammirare nella sacrestia della chiesa della Santissima Trinità.

Tutti i confratelli dei Battuti bianchi, quelli dei Battuti neri, gli ortodossi, le autorità civili e militari, il clero e tanti fedeli, accompagneranno il cammino della processione delle 17 guidata dalla terna dei nuovi rettori composta da Luciano Messa, Roberto Franco e Giorgio Grosso; contemporaneamente, in chiesa, ci sarà l’esposizione del Santissimo e un rosario meditato, guidato da padre Oreste dei frati cappuccini. All’arrivo, dopo la benedizione, la solenne messa di Pasqua, officiata da don Marco Bevione e animata dal coro della confraternita. Dopo la messa, verso le 19, un momento di inaugurazione dei lavori di restauro degli orologi del campanile della chiesa che affaccia su corso Cottolengo, opera realizzata grazie al contributo della banca di credito cooperativo di Cherasco.