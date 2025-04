Volley A2M. Finale. Cuneo, ma cosa hai fatto? 0-3 in casa di Brescia, ad un passo dal sogno

Incredibile Cuneo. La squadra di matteo Battocchio vince, addirittura strapazzando la Consoli Sferc Brescia e si porta avanti 1-0 nella Finale per la promozione in SuperLega. 0-3 il risultato finale 16-25/20-25/23-25) con il quale i ragazzi di Matteo Battocchio hanni piegato i lombardi.

Giovedì sera 24 aprile alle 20 al palasport di san Rocco Castagnaretta la squadra piemontese potrebbe scrivere una pagina di storia della pallavolo cuneese: il ritorno nella massima serie è veramente ad un passo.

IL MATCH

Grande equilibrio iniziale, con il primo break dell'incontro a favore di Cuneo sul muro di Sottile su Cominetti (5-7), vantaggio che va sul +3 (6-9) con l'ace di Volpato. La seconda battuta punto dei piemontesi, stavolta è di Pinali, costringe Zambonardi al time out sul punteggio di 10-14 per gli ospiti, ma è ancora Cuneo a trovare il break sul mani e fuori dell'opposto: 12-17, seconda interruzione del gioco per Brescia. Arriva il primo muro biancoblu, Sette ferma Cavuto e siamo 14-20, poi Allik trova il terzo aces piemontese e firma il punto del 14-21. Altro mani e fuori per Pinali, Cuneo sul 15-23, mentre l'ultimo punto lo mette a terra Sette (16-25).

Secondo set, stavolta è Brescia a trovare il break (5-3) con l'ace di Cavuto, Cuneo pareggia a quota 7 con un primo tempo di Codarin, ma il fallo di doppia fischiato ad Allik riporta i tucani avanti di due lunghezze sul 9-7. Un grande muro di Volpato su Bisset rimette in corsa i piemontesi (12-12) che mettono la freccia con un grande muro di Sottile su Cominetti: 14-16, time out di Zambonardi. Arriva un atro errore dei bresciani, out il primo tempo di Tondo e siamo 14-17 per Cuneo che scappa a +4 (14-18) con l'ace di Sette. I lombardi rosicchiano un break approfittando dell'errore in attacco di Allik (18-20), ma Cuneo torna a +4 (18-22) con un altro muro, Pinali su Cavuto, con l'opposto piemontese che mette a segno anche il 18-23. La palla out al servizio di consegna il 20-25 ed il 2-0 a Cuneo.

Il muro di Allik su Cominetti porta subito Cuneo al break nel terzo set (1-3), Brescia pareggia a quota 5 con Cavuto e trova il contro break approfittando di tre errori di fila commessi dai piemontesi: quello di Allik vale il 9-7 per i lombardi. Cuneo pareggia subito e lo fa ancora a muro: Codarin su Cominetti per il 9-9, poi arriva Allik e firma il +2, sul 9-11 Zambonardi ferma il gioco. La Consoli reagisce a muro con Tiberti che ferma Pinali e torna in parità, 11-11, ma l'opposto si riscatta e mette a segno due servizi vincenti che riportano Cuneo avanti di un break sul 15-17. Zambonardi pesca dalla panchina ed inserisce Manessi in battuta che manda in difficoltà la ricezione piemontese: Brescia torna pari a 18, errore di Allik. L'errore di Cominetti in attacco porta Cuneo avanti 21-23, il primotempo di Codarin con segna il match ai piemontesi. Il primo tempo di Volpato porta Cuneo in paradiso.