Cuneo e l’urgenza di ristrutturare il “F.lli Paschiero”, Sturlese: “Adesso è agibile?”

Lo stadio cuneese “F.lli Paschiero”, nel suo stato attuale, corrisponde ai vigenti criteri di agibilità? A chiederselo, il consigliere comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), in un’interpellanza specifica presentata al presidente Marco Vernetti.

Il decano della sinistra cittadina prende le mosse da una dichiarazione dell’assessore al bilancio Valter Fantino durante l’ultima commissione bilancio, in cui sottolineava con rammarico di non essere riuscito a incidere con forza sulla necessità di ristrutturare lo stadio cuneese: “Una ferita ancora aperta”, aveva detto l’assessore, assicurando però l’intenzione – una volta concluso l’intervento attualmente in corso sullo Sferisterio di piazza Martiri – di occuparsene al più presto possibile, con l’intenzione di adeguarlo alle necessità delle squadre e dei tifosi.

“Un intervento che, qualora non fosse garantito il rispetto completo dei criteri strutturali e funzionali di agibilità, assumerebbe carattere d’urgenza indifferibile – sottolinea Sturlese nel testo dell’interpellanza -. Quali sono, quindi, le attuali condizioni di agibilità dell’edificio?”

Se ne parlerà lunedì 28 aprile in Consiglio comunale.