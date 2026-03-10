Atti indecorosi a Caraglio, la sindaca scrive ai cittadini e richiama al rispetto degli spazi pubblici

Un appello al senso civico e al rispetto dei beni comuni arriva dall’Amministrazione comunale di Caraglio. La sindaca Paola Falco, insieme alla Giunta comunale, ha infatti rivolto una lettera aperta ai concittadini per richiamare tutti a comportamenti più civili e decorosi negli spazi pubblici.

“Negli ultimi mesi - si legge nel messaggio diffuso dal Comune anche sui social – sta deturbando il volto del nostro paese l'imbrattamento di muri, scritte e murales non solo su edifici privati, ma anche luoghi particolarmente frequentati dalla comunità, come parchi gioco e spazi di valore storico e religioso (come la chiesa di San Giovanni). Stanno comparendo in diversi punti del territorio comunale, senza alcun rispetto per spazi fruibili dalla comunità e luoghi ricchi di storia, tradizioni, bellezza. Questi atti, oltre ad offendere il decoro urbano, comportano spese aggiuntive sia per il Comune sia per la Parrocchia, costretti ad intervenire di continuo a cancellare quanto realizzato. Risorse che potrebbero essere destinate ad attività utili alla collettività, vengono invece impiegate per rimediare a comportamenti irresponsabili”.

Nel richiamo dell’amministrazione non mancano riferimenti anche ad altri problemi di inciviltà quotidiana, come l’abbandono di rifiuti e le deiezioni canine non raccolte. “La cura dell’ordine e della pulizia - sottolinea la lettera - rappresenta un segno concreto di educazione e rispetto verso i beni comuni”.

Particolare attenzione è rivolta ai più giovani a cui dedica un appello mirato: “Caraglio ha bisogno della Vostra energia, della Vostra creatività e della Vostra voglia di costruire, non di distruggere. Se desiderate esprimerVi, il Comune è pronto a dialogare con Voi e ad individuare spazi e progetti che possano valorizzare il talento senza danneggiare il patrimonio comune. Il Vostro contributo è prezioso: fate parte della generazione che può rendere il Nostro paese ancora più bello e accogliente”.

Nel documento viene inoltre rivolto un invito ai cittadini a segnalare eventuali problemi direttamente agli uffici comunali, evitando di ricorrere prima ai social network. “Una comunicazione tempestiva agli uffici competenti – prosegue l'invito -, ci consente di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia, affrontando e risolvendo il problema in modo condiviso e costruttivo evitando inutili allarmismi”.

“Caraglio è un bene prezioso che appartiene a tutti noi” conclude l’appello dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Paola Falco, con l’auspicio che la collaborazione e il senso di responsabilità dei cittadini possano contribuire a mantenere il paese accogliente e curato.