Il fotografo di matrimoni Davide Giuseppe Tolis premiato anche nel 2026 al Wedding Awards

Nel settore della fotografia di matrimonio, la fiducia delle coppie rappresenta il riconoscimento più importante.

Anche per il 2026 il fotografo Davide Giuseppe Tolis ha ricevuto il Wedding Awards, uno dei premi più rilevanti nel mondo wedding, assegnato sulla base delle recensioni e dell’esperienza reale vissuta dagli sposi.

Un risultato che conferma la qualità e la continuità del suo lavoro.

Nel 2024 Tolis si era già distinto a livello nazionale vincendo un contest dedicato alla fotografia di matrimonio, emergendo tra altri professionisti del settore grazie alla capacità di raccontare con autenticità emozioni, relazioni e momenti irripetibili.

La sua fotografia si basa "su un approccio spontaneo e narrativo" afferma il fotografo con studio a Saluzzo: "L’obiettivo non è semplicemente realizzare immagini, ma raccontare una storia vera, fatta di sguardi, dettagli e momenti che spesso passano inosservati ma che rendono unico ogni matrimonio".

Proprio questa attenzione alle persone e alle emozioni ha contribuito negli anni a costruire un rapporto di fiducia con le coppie che scelgono di affidargli il racconto fotografico del loro giorno più importante.

Premi e riconoscimenti rappresentano quindi non solo un traguardo professionale, ma soprattutto una conferma del valore di un lavoro che mette al centro le emozioni e i ricordi destinati a durare nel tempo.