Attualità | 10 marzo 2026, 15:03

Servizio civile al Pronto Soccorso di Savigliano: 4 posti per giovani dai 18 ai 28 anni

Bando della Provincia di Cuneo per il progetto "Need a Hand?" all'ospedale SS Annunziata. Supporto all'accoglienza pazienti, 24 ore settimanali. Domande entro l'8 aprile

Sono 4 i posti previsti dal bando di servizio vivile della Provincia di Cuneo destinati alla sede del Pronto Soccorso dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano. I volontari dovranno svolgere un servizio di supporto all’accoglienza del paziente presso la struttura e durante tutto l’iter assistenziale. È prevista una formazione generale di 35 ore, una formazione specifica di 72 ore ed un tutoraggio nel corso dell'attività.

Il progetto denominato “Need a Hand?”, della durata di un anno, prevede un impegno di 24 ore settimanali per un totale di 1145 ore e vi possono prendervi parte i giovani dai 18 ai 28 anni.

La scadenza per le domande di partecipazione al bando è prevista entro e non oltre le ore 14 del 8 aprile.

Le modalità di partecipazione sono riportate sul sito della Provincia di Cuneo alla pagina https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/bando-servizio-civile-2026

cs

