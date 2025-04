Saluzzo, al via l'Artigianato 2025 : tanti i laboratori per grandi e bambini in calendario

L'’87ª edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato alzerà il sipario da giovedì 24 aprile e sarà aperta fino al 4 maggio.

Oltre 50 le ditte artigiane e le associazioni del territorio si racconteranno in questa edizione di Start popolando le sale meravigliose di Casa Cavassa, le Scuderie del Quartiere (Ex Caserma Musso e i cortili) in uno scambio di esperienza del "saper fare" e di conoscenza del mestiere artigianale, nell’anno del 150° anniversario della nascita di Amleto Bertoni (Faenza il 26 settembre 1875) "maestro del lavoro saluzzese".

Un programma ricchissimo che si declina nell’edizione 2025 della rassegna sul tema della consapevolezza con un calendario di incontri, eventi, musica, formazione, visite guidate, lavori condivisi, laboratori e momenti di acquisto per adulti, ragazzi e bambini.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito startsaluzzo.it e sui profili social con l’hashtag #Start25 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo

Tra le esperienze più collaudate della manifestazione i numerosi laboratori che quest'anno si svolgeranno nel percorso de Il Quartiere nelle giornate di venerdì 25, sabato 26, domenica 27 aprile e giovedì 1° maggio. Eccoli elencati.

Venerdì 25 aprile

Ore 10 - Stand: Laboratorio di intaglio a cura di Massimo Vitale. Gli obiettivi del laboratorio riconoscere e padroneggiare gli attrezzi, individuare le varie tipologie di essenze lignee. Ci sarà anche una nozione sull'affilatura (affilatura manuale con pietra). Età: da 15 anni in su. Costo: €20 (inclusi materiali)Prenotazioni: 3334684334 o maxvit59@gmail.com

Ore 10 - Spazio Lart : laboratorio esperienzale per bambini di pittura e ascolto interiore a cura di “Spazio Nikeore” di Veronica Carvelli. Creiamo insieme una fiaba! Ogni bimbo sarà libero di inventare dei personaggi e storie che si intrecceranno con quelle degli altri e formeranno la nostra fiaba. Costo partecipante: 15 euro (incluso di materiali) Prenotazione: veronica.carvelli@gmail.com o messaggio WhatsApp al numero 3939904368

Ore 11 - Spazio Lab Scuderia: Laboratorio di ceramica a cura di “Coccimiei” di Elena Mazzarello. Esperienza creativa dove si avrà l'opportunità di realizzare un delizioso quadretto o vassoio decorato a rilievo o inciso ispirato all'affascinante Albero della vita. ALBERO Età: dai 10 anni in su. Durata: 2 ore. Max partecipanti: 12 persone. Costo partecipante: €45. Prenotazione: Whatsapp al 3280341212

Ore 11:30 - Spazio Lab Spaccio: Crea la tua "zine" a cura di Teresa Rosso. Trova una breve storia da raccontare, disegna, piega e taglia il foglio nel modo giusto, per ottenere un tuo piccolo libricino illustrato!. Età: adulti e bambini accompagnati (min. 7 anni) Durata: 2 ore e mezza. Numero partecipanti: fino ad esaurimento posti. Costo: €20 (inclusi materiali). Prenotazioni: tr.teresarosso@gmail.com

Ore 14 - Spazio Lart : Cemento, l'incontro tra equlibrio e stabilità a cura di “Spazio Nikeore” di Veronica Carvelli. Attraverso la pittura si entrerà in contatto della parte creativa presente in tutti noi, per esprimere quello spazio neutro tra lo stare ed il divenire, quel momento vuoto che precede il movimento, che diviene colore, pennellata, materia. Costo partecipante: 45€ (incluso di materiali). Prenotazione: veronica.carvelli@gmail.com o messaggio WhatsApp al numero 3939904368.

Ore 14:30 - Spazio Lab Scuderia: laboratorio di macramè - fili e nodi di un'arte antica a cura di Associazione Penelope. Attraverso l’arte dei nodi e dell’intreccio del Macramè si propone la realizzazione di un cestino sospeso per fiori o per contenere altri oggetti. Il materiale, fornito dall’associazione, è costituito da corde in juta o cotone. Età: dai 6 anni in su. Costo: €10 per bambini / €15 per adulti Prenotazioni: penelopeassociazione@libero.it o 3490955415

Sabato 26 aprile

Ore 14. Spazio Lart: Intaglio a punta di coltello. 1° parte a cura di “Non solo trucioli - Associazione Culturale Alevè” di Gio Faudella. Si mostrerà cos'è l'intaglio e quali sono i vari disegni, e chi vorrà potrà provare a fare un piccolo ciondolo pre-disegnato. Inoltre saranno presenti alcuni allievi dell'ultimo corso di Casteldelfino che presenteranno i diversi coltelli utilizzabili. Età: dai 12 anni in su. Costo: €5 per i due giorni di workshop. Prenotazioni: messaggio WhatsApp al numero 327 892 9493.

Ore 14:30 - Spazio Lab Scuderia: Pixel art a cura di Bellino Legno. Il laboratorio consiste nel realizzare un quadro in legno utilizzando la tecnica del mosaico. Durante la fase di prenotazione si potrà scegliere tra vari modelli e dimensioni (in base all'età del partecipante). Le tessere sono colorate con smalti atossici (EN. 71/3 - Certificati Giocattoli sicuri). Una volta completato il quadro lo si potrà portare a casa. Prenotazioni: WhatsApp al numero 0171299238

Dalle 15:30 - Spazio Lab Spaccio: Solo bellezza a cura della Cooperativa Sociale La rosa blu – Savigliano. Il Blu Lab ed il Mons di Fossano si uniscono per proporre creazioni uniche e diventano i BluMoons. Insieme proporranno momenti laboratoriali in cui le persone potranno dar libero sfogo alla fantasia dipingendo sul tessuto utilizzando la tecnica del timbro, guidati dai ragazzi del Mons. Età: dai 6 anni in su. Costo: offerta liberaPrenotazioni: segreteria@cooplarosablu-savigliano.it o messaggio WhatsApp al 366 934 7465.

Il Fuori Quartiere

dalle 15.30/17.30 Lab. di modifica abiti presso “Prodotti in Fuga” - Via Maghelona 16 Saluzzo. Laboratorio di modifica abiti con l'oasi del cucito di Savigliano. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni - info@ur-ca.it

Ore 16 - Lab Spazio Giovani- Ricamo creativo a cura dell’Associazione “I passatempi di Griselda”. Il laboratorio consiste nell'assemblaggio dei kit predisposti in "pannolenci" per realizzare un segnalibro o un portachiavi a scomparsa utilizzando il punto festone o altri punti. In alternativa, è possibile realizzare un braccialetto utilizzando il kit con charms, bottoncini. Età: dai 10 anni in su. Prenotazioni: Rosa Astura 3387509215 o Carla Maero 3462141991

Domenica 27 aprile

Ore 10 - Spazio Lab Spaccio- RICAMO RIBELLE - AGO, FILO E FRASI IRRIVERENTI! a cura di “Officina Sartoriale” di Manuela Cavallo. Ricama la tua patch da applicare dove vuoi, scrivendo col filo la tua frase! Età: per adulti. Costo: €10 (materiali inclusi) Prenotazioni: WhatsApp al 3288873862

Ore 10:30 – Spazio Lab Scuderie: TERRARIUM a cura di “Selva Domestica” di Carlotta Briano. Crea il tuo piccolo ecosistema botanico, un giardino sottovetro che necessita di pochissime cure. Impara a progettare e assemblare terra, piante e muschio per dare vita ad un mondo vegetale da tenere a casa. Età: dai 18 anni in su. Costo: 40€. Prenotazioni: 3519554807 o selvadomestica@gmail.com

Dalle 11- Spazio Lart- CORSO DI INTAGLIO A PUNTA DI COLTELLO – 2A PARTE a cura di “Non solo trucioli - Associazione Culturale Alevè” di Gio Faudella. Prenotazioni: messaggio Whatsapp al numero 327 892 9493

Ore 15:00 - Spazio Lab Scuderie- CAMIONCINO IN LEGNO a cura di Bellino Legno. Il laboratorio prevede la creazione di un grazioso camioncino in legno. Insieme, esploreremo ogni fase dell'assemblaggio, dal muso alle ruote, fino a dare vita a questo affascinante veicolo. Utilizzeremo piccoli attrezzi e colla vinilica per realizzare il nostro progetto. La prenotazione non è obbligatoria; sarà possibile partecipare fino a esaurimento posti.Costo: € 20 (tutti i materiali sono inclusi). Prenotazione: WhatsApp al numero 0171299238.

Ore 15:30 – Spazio Lart: BASI DELL'UNCINETTO a cura dell’Associazione “I passatempi di Griselda”. Il laboratorio consiste, utilizzando il materiale del kit predisposto, nell'insegnamento dei punti di base per realizzare campioncini che permetteranno di elaborare un progetto come i quadretti "granny".Età: dai 10 anni in su. Costo: 10€. Prenotazioni: Rosa Astura 3387509215 o Carla Maero 3462141991

Ore 16- Spazio Lab Spaccio- LABORAZIONE DI DECORAZIONE SU STOFFA - FIORI, FOGLIE E ALTRO a cura dell’Associazione Penelope

I partecipanti saranno guidati nella decorazione, applicando le varie tecniche dei colori per stoffa, di una tovaglietta da colazione su materiale naturale destinato allo scarto recuperato e confezionato da Penelope. Età: dai 6 anni in su. Costo: €15 (materiali inclusi). Prenotazioni: penelopeassociazione@libero.it o 3490955415

Giovedì 1 maggio

Dalle 9 - Spazio Lart. MONTAGGIO E DECORAZIONE PARTECIPATA ARREDI FORESTERIA a cura di Simone Garnero. Il progetto prevede l’attivazione di un laboratorio aperto e partecipato. La finalità è proseguire il lavoro proposto nel 2024 per l’assemblaggio e la decorazione di arredi in legno per la foresteria nei locali della caserma Mario Musso di Saluzzo. Età: dai 10 anni in su. Durata: tutta la giornata

Max partecipante: fino ad esaurimento posti. Gratuito. Prenotazione: garnero.simone@gmail.com o 3489352397

Ore 10:00 - Spazio Lab Scuderie: BORSA IN FETTUCCIA ALL'UNCINETTO a cura di “Montagne di Lana” di Chiara Tuninetti. Workshop di uncinetto adatto a principianti (richiesto saper fare la maglia bassa) per realizzare la tua prima borsa all'uncinetto.Costo: € 25 comprensivo di materiale e uncinetto. Contatti: 3476210450 - montagnedilana@gmail.com

Ore 11.00 - Spazio giovani Lab: CORSO PER PRINCIPIANTI: CREA IL TUO PORTAVASI IN MACRAMÉ a cura di Atelier Galene di Martina Olivero. Il macramè è una tecnica antichissima, che si presta a tanti utilizzi a seconda del tipo di filato che si usa e del proprio gusto personale. Se hai il pollice verde e non sai tenere le mani ferme qui imparerai a creare dei portavasi in corda per le tue piantine preferite, da appendere dove vorrai! Costo partecipante: €25 (materiali inclusi) Prenotazione: ateliergalene@outlook.it oppure WhatsApp al 3476792457

Ore 14 - Spazio Lab Scuderie: SCRUNCHIES ALL'UNCINETTO a cura di “Montagne di Lana” di Chiara Tuninetti Workshop di uncinetto adatto a principianti per realizzare un accessorio per capelli all'uncinetto. Costo: € 10 comprensivo di materiale e uncinetto. Contatti: 3476210450 montagnedilana@gmail.com

Ore 15 - Spazio Lart I VASI SOLARI: COLORI NATURALI A CONSUMI ZERO a cura di “Tramare Tingere Tessere” di Patrizia Vayola Il corso vuole essere un'introduzione ai principi base della tintura naturale per far riscoprire come essa non sia una moda degli ultimi anni ma abbia alle sue spalle una tradizione millenaria. Età: dai 14 anni in su. Costo partecipante: € 40 (incluso di materiali) Prenotazione: patrizia.vayola@gmail.com

Ore 16 - Spazio Lab Spaccio LABORATORIO DI CERAMICA- s cura di “Coccimiei” di Elena Mazzarello. Esperienza creativa dove avrai l'opportunità di realizzare un delizioso quadretto o vassoio decorato a rilievo o inciso ispirato all'affascinante ALBERO DELLA VITA. Non perdere l'occasione di esprimere il tuo talento e portare a casa un pezzo unico realizzato con le tue mani. Costo partecipante: €45. Prenotazione: Whatsapp al 3280341212