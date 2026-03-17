Trent'anni di passi e panorami: la Compagnia del Buon Cammino festeggia con una mostra itinerante tra valli, festival e vagoni ferroviari

L'associazione sportiva dilettantistica Compagnia del Buon Cammino di Cuneo celebra 30 anni di attività organizzando un'innovativa mostra fotografica itinerante: sedi espositive dislocate sul territorio in periodi diversi e, fino a fine aprile, anche a bordo dei treni regionali Arenaways.

Una mostra che racconta viaggi ed eventi dal 1996 ad oggi, attraverso immagini che cristallizzano e trasmettono la maestosità delle valli, le montagne torreggianti, ma anche i legami che nascono tra chi quei luoghi immensi va ad esplorarli a piedi. Scatti realizzati da camminatori che celebrano un profondo amore per le nostre montagne, proposti al pubblico assecondando la natura di un'organizzazione che non è mai stata ferma.

"30 anni in cammino" avrà più sedi e diversi momenti. Dal 13 al 15 marzo le opere saranno in mostra a Saluzzo, presso il Terres Monviso Outdoor Festival. Seconda tappa Cuneo, dal 14 al 17 maggio, in occasione del Festival della Montagna. L'esposizione riprenderà poi dal 20 al 28 giugno a Marmora, presso il Centro Culturale Casa di Mosè, per concludere il proprio percorso al Forte di Vinadio, negli spazi del Revelin Bistrot, dal 18 al 26 luglio.

A ciò si affianca, da oggi fino al 30 aprile, una location unica e sempre in cammino: il treno regionale Arenaways in servizio sulla linea LFS Cuneo-Saluzzo-Savigliano, dove, acquistando semplicemente il biglietto del treno, i visitatori potranno ammirare 24 scatti resi ancora più vivi dai movimenti di luce creati dai raggi solari che filtrano attraverso i finestrini del treno in movimento.

La scelta di ospitare parte dell'esposizione a bordo treno è nata dall'idea creativa della Compagnia del Buon Cammino, che ha così realizzato un continuum fra le fotografie impresse all'interno del convoglio e le meravigliose valli che si aprono intorno al tracciato ferroviario, offrendo ai passeggeri un colpo d'occhio unico sui tesori nascosti dei paesaggi circostanti.

"L'associazione di fatto nasce nel 1996 dall'idea di tre amici, appassionati da sempre di sport, cultura e gastronomia, ma soprattutto di montagna — ricorda il presidente della Rete del Buon Cammino, Andrea Crosetti — Forse più che un'idea è stato l'amore per la Val Maira, per i silenzi, le camminate, le montagne, i momenti di aggregazione, la solidarietà a spingere Giulio Beuchod, Ermanno Bressy ed Erio Giordano a creare La Compagnia del Buon Cammino per celebrare il rispetto per la montagna. Con il tempo siamo cresciuti di numero, ma oggi come ieri continuiamo ad accettare con entusiasmo l'adesione di chi ama divertirsi, fare sport all'aria aperta, godersi il sole, il paesaggio, l'acqua, la neve, la natura e, non da ultimo, la buona cucina. Perché non si cammina solo per dimagrire...".

"Siamo estremamente felici di ospitare questa iniziativa così fortemente legata al territorio — ha dichiarato Matteo Arena, direttore generale Arenaways — Ancor prima di avviare l'operatività lungo questa linea ci siamo impegnati a creare sinergie con le numerose realtà presenti in loco con grandissima soddisfazione professionale e personale. In un solo anno siamo diventati parte integrante di un mondo che va oltre all'importanza del servizio di trasporto pubblico che effettuiamo quotidianamente".