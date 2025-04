L'arte di Daniele Fissore unisce Busca e Cherasco: sino a giugno l'esposizione dei quadri dal 1973 al 2017 [VIDEO]

Unisce due Comuni la mostra “Natura e vita – Opere dal 1973 al 2017” dell’artista Daniele Fissore, ovvero quello di Busca e quello di Cherasco: le 140 opere in totale, infatti, sono ospitate attualmente sia in casa Francotto – dove la mostra ha visto inaugurazione ufficiale alle 17.30 dello scorso 5 aprile – sia in palazzo Salmatoris a Cherasco.

L’ingresso alle due esposizioni è totalmente libero. Il sindaco di Busca Ezio Donadio e l’assessore alla Cultura Lucia Rosso raccontano la mostra:

Il Comune di Busca, contestualmente alla rassegna, ha realizzato un fitto calendario di eventi collaterali dedicati a far conoscere le caratteristiche del proprio territorio. Di seguito, il programma degli eventi ancora da tenersi:

Aprile

- Domenica 27 aprile visita alle cappelle di San Giacomo e Santo Stefano (dalle 14.30 alle 17.30)

Maggio

- Domenica 11 maggio visita alle cave di Alabastro

- Sabato 17 maggio visita alla Collezione La Gaia

- Domenica 18 maggio visita mattutina al Castello del Roccolo ed escursione nel parco

- Domenica 25 maggio Fiera di Maggio per le vie del centro

Giugno

- Domenica 1 giugno “Per antiche dimore”. Escursione di 4/5 km sulla collina di Busca, con tappa alla cappella di San Martino e ad alcune realtà produttive della zona

- Domenica 8 giugno visita alle cave di Alabastro

- Domenica 15 giugno visita mattutina al Castello del Roccolo ed escursione nel parco

- Domenica 22 giugno visita all’Eremo di Belmonte