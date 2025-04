Noex è una meraviglia di Pastore tedesco purtroppo un po' sfortunello: per varie vicissitudini i suoi proprietari nn hanno più potuto occuparsene ed è approdato al rifugio "La casa di Freddy".

È un cagnone buono e tranquillo. Nonostante la sua mole in passeggiata è perfetto, non tira, è competente e mite. Amanti della razza non vi resta dunque che andare a conoscerlo presso il rifugio "La casa di Freddy", a Busca.

Per informazioni chiamare il numero 338 118 6048