Celebrazioni del 25 Aprile, Azione pronta a partecipare portando le bandiere dell'Ucraina

L’invito arriva dal Segretario Provinciale di Azione Giacomo Prandi ed è esteso anche ad associazioni e singoli cittadini che condividono i valori della Resistenza In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, Azione in Provincia di Cuneo sarà presente nelle diverse città del territorio con un simbolo che assume oggi un valore profondo e attuale, la bandiera dell’Ucraina, e invita le altre forze politiche, associazioni e singoli cittadini che condividono i valori della Resistenza di libertà, democrazia e giustizia a fare altrettanto.

“Celebrare la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo significa rinnovare ogni anno il nostro impegno nei confronti della libertà e della democrazia. - dichiara il segretario provinciale di Azione Giacomo Prandi - I valori della Resistenza non appartengono solo al passato: sono vivi e urgenti anche nel presente. È per questo che, accanto alla memoria della lotta partigiana, porteremo con noi e invitiamo chi condivide questi valori a fare altrettanto, la bandiera ucraina. Perché oggi, come allora, un popolo combatte per la propria libertà, per la propria terra, contro un’invasione brutale. Così come gli italiani resistettero all’occupazione nazifascista, oggi vediamo nell’Ucraina una nazione che difende con coraggio e determinazione il proprio diritto a esistere, a scegliere, a essere libera dalle velleità imperialiste di Putin. Sostenere l’Ucraina significa quindi dare continuità ai valori per cui le partigiane e i partigiani italiani hanno lottato. Un pensiero non può che andare anche alla situazione israelo palestinese: ci auguriamo che questi due popoli possano resistere e liberarsi dall’organizzazione terroristica antidemocratica di Hamas e che il governo israeliano, nella figura del Premier Netanyahu, fermi le atrocità e i crimini di guerra commessi, pagando entrambi, così come stabilito dalla corte penale internazionale, per quanto barbaricamente fatto.”

“Per noi - conclude Prandi – questa posizione e il sostegno all’Ucraina significano affermare, senza opacità, da che parte della storia stare: dalla parte della libertà, della giustizia, della resistenza contro ogni forma di oppressione. Invitiamo le altre forze politiche, associazioni e singoli cittadini a unirsi a noi, partecipando con una bandiera dell’Ucraina alle celebrazioni per il 25 aprile nelle loro città.”