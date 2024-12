La magia di Alis Theatre incanta Mondovicino: pubblico in visibilio per il numero di Andreis Jacobs Rigolo

Per la prima volta in provincia di Cuneo, ha debuttato ieri sera, giovedì 12 dicembre, nella tensostruttura allestita sul piazzale di Mondovicino, Alis Theatre, grandioso e adrenalinico spettacolo organizzato dalla Compagnia Le Cirque Top Performers di Cuneo.

Sgombriamo subito il campo: Alis non ha niente a che fare con i soliti spettacoli del circo tradizionale. Per entrare nella Compagnia del cuneese Gianpiero Garelli, fondatore insieme con il figlio Alessandro che oggi funge da coordinatore delle tournée, occorre avere delle doti fisiche ed acrobatiche quasi al di fuori del normale. Non a caso ne fanno parte artisti che in passato hanno lavorato in quella che nel settore è considerata la compagnia per eccellenza del circo contemporaneo, il Cirque du Soleil.

Da 10 anni Garelli ed il suo staff portano in giro Alis, che per l'occasione nel Christmas Tour 2024/2025 si è sdoppiato: contemporaneamente alla versione Theatre, si propone l'innovativa versione "The New World", con numeri e attori completamente nuovi.

Mentre all'Arena Big Top Theatre (così è stato ribattezzato il palatenda monregalese) gli spettatori assistevano alle funamboliche esibizioni di Anatolij Zalevski, Andreis Jacobs Rigolo o dell'Acrobatic Team dei Rizoma, contemporaneamente al Palapartenope di Napoli quelli campani si gustavano le performance dei colleghi di The New World.

E sarà così per l'intera stagione. Dopo Mondovicino, Alis Theatre continuerà il Christams Tour a Catanzaro, Brindisi e San Benedetto del Tronto, prima della tappa finale a Grosseto, mentre The New World toccherà ancora le città di Mantova, Milano, Firenze, Bolzano e Jesolo. Poi si ripartirà in primavera.

Tornando all'Arena Big Top Theatre, il pubblico che ha assistito alla "prima" monregalese è rimasto estasiato di fronte alla performance della giovane Sveta Fedyanina, la più giovane del cast con i suoi 20 anni, ma gli applausi sono diventati scroscianti e sembravano non voler mai terminare per lo strepitoso numero di concentrazione ed equilibrio portato in scena da Andreis Jacobs Rigolo.

In "Sandoorn Balance" attimi di fragile beatitudine cambiano la percezione della realtà, rivelando l'evanescenza della vita e la natura delicata e sempre precaria dell'equilibrio. Con tredici nervature di foglie di palma, Andreis Jacobs Rigolo ha creato un'oasi di concentrazione e serenità, un luogo di equilibrio; fragili momenti di gioia che, appena creati, sono stati distrutti dall'artista stesso.

Da brividi anche il numero di Pedro Sukhorada con il suo numero di alto equilibrismo all'anello gigante, mentre il Duo Extend ha volteggiato nell'aria delll'Arena Big Top Theatre in un mix di leggiadria e spericolatezza.

Due ore di spettacolo adrenalinico, magico, unico ed incredibile che tra musiche scelte appositamente per lo show, numeri pazzeschi al limite dell'immaginazione, equilibrismi al limite delle capacità umane hanno tenuto il pubblico incollato alle poltrone.

Alis Theatre a Mondovicino continua nella giornata di oggi, venerdì 13 dicembre, con lo spettacolo delle ore 21, poi ancora sabato 14 alle ore 16 e alle 21, prima del gran finale di domenica 15 dicembre con gli spettacoli delle ore 15,30 e 17,30.

Biglietti ancora disponibili su Alisticket.it e Ticket.it oppure direttamente al botteghino dell'Arena Big Top Theatre.