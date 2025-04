Con il "Fantapapa" anche il conclave diventa gioco online, tra fascino e polemiche

Immaginare il sacro e segreto conclave trasformato in un fantasy game online potrebbe sembrare audace, eppure è realtà. Si chiama "Fantapapa" ed è una piattaforma digitale che applica le logiche del fantacalcio e del fantasanremo all'imminente elezione del prossimo Pontefice.

Un'idea che inevitabilmente accende un dibattito, destinata a spaccare le opinioni tra chi la giudicherà una trovata irriverente al limite della blasfemia e chi, invece, ne subirà il fascino, attratto dalla secolare ritualità e dalla cortina di mistero che avvolge la scelta del successore di Pietro – un'atmosfera carica di tensione e strategia che ricorda le dinamiche viste in film come "Conclave", tratto dall'omonimo romanzo di Robert Harris.

[Ralph Fiennes in un'immagine tratta dal film "Conclave"]



Schierare cardinali e accumulare punti

Il funzionamento di "Fantapapa" è intuitivo, soprattutto per chi ha familiarità con altri giochi simili. Dopo essersi registrati gratuitamente sul sito fantapapa.org (o tramite app) – un accesso chiamato ironicamente "intra omnes" (dentro tutti), in contrasto con la formula liturgica "extra omnes" (fuori tutti) che sigilla le porte della Cappella Sistina – gli utenti possono creare leghe private o unirsi a quella globale. Il gioco consiste nello scegliere una squadra di 11 cardinali elettori, disposti virtualmente secondo un modulo 4-3-3.

Due ruoli sono fondamentali: il portiere è l'"ineleggibile", ovvero il porporato che si ritiene non avere chance di elezione (indovinarlo assegna punti con logica inversa), mentre l'attaccante centrale è " Il più papabile", il proprio candidato favorito, contrassegnato da una fascia da capitano che raddoppia i punti in caso di vittoria. Brevi profili di ciascun porporato aiutano a conoscere meglio i cardinali selezionabili, indicandone età, nazionalità e incarico nell'ambito della Chiesa.

[La scheda del cardinal Parolin, Segretario di Stato vaticano indicato tra i probabili successori di Francesco - Screenshot tratto da portale Fantapapa]



Tecnologia al servizio del "toto-Papa"

Il punteggio più alto, ben 500 punti, spetta a chi indovina il nome del nuovo Papa. Tuttavia, la strategia si arricchisce con punti bonus assegnati per ogni menzione dei propri cardinali come papabili sui principali media (Ansa e quotidiani nazionali), valutati 50 punti ciascuno. Esistono anche i "cardinali Jolly" per ottenere punti (dimezzati) basati sulla nazionalità, a prescindere dal singolo nome citato. Ad esempio, scegliendo come Paese gli Stati Uniti si otterranno punti ogni qualvolta una delle Testate citerà un porporato statunitense.

A garantire l'oggettività nell'assegnazione di questi punteggi interviene l'intelligenza artificiale. Pietro Pace, uno dei creatori del gioco, ha spiegato che l'IA è stata istruita, tramite tecniche di prompt engineering, per scandagliare le fonti informative selezionate e intercettare automaticamente le citazioni rilevanti.

Oltre alla squadra, si possono fare pronostici su svariati dettagli: dal nome che il Papa sceglierà al giorno della fumata bianca, dalla lingua della prima benedizione fino all'eventuale uso degli occhiali da parte del nuovo Pontefice.

[L'elenco di tutti i cardinali che prenderanno parte al conclave, con le rispettive schede - Screenshot tratto dal portale Fantapapa]



Gli ideatori e la nascita del progetto

L'idea di "Fantapapa" è frutto della collaborazione tra Mauro Vanetti, sviluppatore di videogiochi, e il citato Pietro Pace, esperto di dati e intelligenza artificiale. I due amici non sono nuovi allo sviluppo di piattaforme web fuori dagli schemi, poiché una decina d'anni fa avevano già lavorato insieme al progetto "bar senza slot", un'iniziativa di mappatura dei locali virtuosi contro il gioco d'azzardo.

L'ispirazione per il gioco, come raccontato dai creatori, è emersa nei mesi scorsi, durante il ricovero in ospedale di Papa Francesco, un periodo in cui le riflessioni e le discussioni su un possibile futuro conclave si erano intensificate. I due creatori hanno altresì sottolineato che, sebbene la piattaforma strizzi palesemente l'occhio a un pubblico 'nerd' con una grafica volutamente retrò anni '80, la speranza è di coinvolgere un pubblico più ampio. Auspicio che sembra destinato a realizzarsi poiché la piattaforma - lanciata il 22 aprile, ovvero il giorno dopo la scomparsa del Santo Padre - ha rapidamente superato i 2500 iscritti.

Un esperienza videoludica tra sacro e profano

Il gioco entrerà nel vivo solo dopo la pronuncia dell'"Extra Omnes", pertanto le iscrizioni rimarranno aperte fino alla chiusura in conclave dei cardinali, ma nel frattempo gli utenti già iscritti possono studiare le proprie mosse e monitorare le tendenze attraverso il profilo Instagram della piattaforma, che offre analisi statistiche sui cardinali più scelti.

"Fantapapa" si presenta quindi come un fenomeno curioso, all'incrocio tra tecnologia, cultura popolare e tradizione religiosa, offrendo come unico premio la "Gloria Eterna". Un modo singolare, e per alcuni controverso (basti pensare alle parole del vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro, secondo cui "ogni minuto sprecato leggendo articoli sui papabili" andrebbe recuperato con dieci minuti di preghiera), di vivere l'attesa di un evento che segna la storia della Chiesa e del mondo.