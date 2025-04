Volley maschile Serie C: ostacolo Santhià sulla strada della capolista VBC Mondovì

Osservata la pausa dovuta alle festività pasquali, in questo fine settimana è in programma la ventiquattresima giornata – undicesima del girone di ritorno del campionato di Serie C maschile, in cui il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba è atteso venerdì 25 aprile alle ore 21 dalla trasferta sul campo del pericolante Santhià allenato da Antonio Remollino.

In classifica generale, dopo ventitrè giornate i monregalesi, che arrivano dall’ importante successo interno per 3-0 contro il Cuneo, sono in testa con 60 punti (20 vittorie, 63 set vinti e 18 persi), al secondo posto c’ è l’ Acqui con 54 punti (20 vittorie, 63 set vinti e 23 persi), al terzo posto si trova il Lasalliano Torino con 53 punti (17 vittorie, 59 set vinti e 29 persi), al quarto posto l’ Arti Volley Collegno con 51 punti (18 vittorie, 61 set vinti e 31 persi), al quinto il Verbania con 48 punti (16 vittorie, 56 set vinti e 35 persi), al sesto posto S. Paolo Torino con 37 punti (12 vittorie, 48 set vinti e 46 persi), al settimo posto il Chieri con 34 punti (11 vittorie, 44 set vinti e 43 persi), all’ ottavo l’ Asti con 29 punti (10 vittorie, 40 set vinti e 49 persi), al nono il Parella Torino con 26 punti (9 vittorie, 39 set vinti e 55 persi), al decimo il Cuneo con 25 punti (8 vittorie, 37 set vinti e 53 persi), all’ undicesimo il Boves con 22 punti (7 vittorie, 36 set vinti e 58 persi), al dodicesimo il Santhià con 18 punti (5 vittorie, 28 set vinti e 58 persi), al tredicesimo il Biella con 17 punti (5 vittorie, 34 set vinti e 61 persi) ed al quattordicesimo ed ultimo posto l’ ormai già retrocesso Racconigi con 9 punti (3 vittoria, 21 set vinti e 65 persi).

Pertanto a 3 turni dal termine, al fine di raggiungere matematicamente la promozione in serie B, ai monregalesi è sufficiente conquistare ancora 4 punti sui 9 totali a disposizione e di conseguenza il tornare dalla trasferta di Santhià con i 3 punti costituirebbe un passo probabilmente decisivo per il raggiungimento dell’ ambizioso traguardo.

Coach Massimo Bovolo ed i suoi collaboratori hanno sfruttato questa pausa per tirare un attimo il fiato e recuperare sia da un punto di vista mentale che fisico in vista del decisivo rush finale, costituito dalle ultime 3 partite di campionato, decisive sia in chiave promozione che in quella per il raggiungimento della salvezza.

“Abbiamo sfruttato questa pausa per tirare il fiato e respirare – afferma coach Bovolo – poiché questa annata, condotta fin dalla primissima giornata sempre in vetta alla classifica, è stata decisamente molto stressante sia fisicamente che mentalmente perché abbiamo sempre dovuto giocare al massimo delle nostre potenzialità, senza poterci permettere distrazioni o passaggi a vuoto. Venerdì sera a Santhià l’ unica cosa che conta è conquistare i 3 punti e quindi dovremo essere molto bravi ad imporre il nostro ritmo sin dall’ inizio, evitando di avere pause e commettere errori gratuiti che andrebbero soltanto a complicare l’ andamento della gara. Sicuramente non sarà un match facile perché a loro volta i vercellesi necessitano di punti per alimentare le proprie speranze di salvezza, se noi vogliamo assolutamente ottenere la piena posta in palio per compiere un passo probabilmente decisivo per il raggiungimento della promozione in Serie B”.