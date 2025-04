Piozzo ha celebrato gli 80 anni della Liberazione con un omaggio alla memoria di Cesare Vietti

Partecipata e sentita la cerimonia per l'80° anniversario della Liberazione a Piozzo.

"Oggi abbiamo celebrato con sentita partecipazione l'anniversario della Liberazione, un momento fondamentale della nostra storia che ci ricorda l'importanza della libertà, della democrazia e della resistenza contro ogni forma di oppressione e violenza" - commentano dal Comune.

La mattinata è stata ricca di significato, a partire dal ritrovo davanti al Palazzo Comunale, seguito dai saluti delle istituzioni e dalla commovente benedizione e deposizione delle corone d'alloro in onore ai caduti per la liberazione presso il Monumento ai Caduti.

Il corteo si è poi snodato verso i giardini dell'Alba Rosa, accompagnato dalla presenza del Gruppo Alpini e dei bambini della Scuola Primaria di Piozzo.

Qui le classi quarta e della quinta hanno ricordato l'incendio di Piozzo del 1944 e Cesare Vietti, sopravvissuto alla rappresaglia, quando era solo un neonato, e scomparso lo scorso anno.

A seguire la cittadinanza ha potuto godere di una breve visita guidata ad alcuni luoghi di interesse culturale e artistico della cittadina: il belvedere dell'Alba Rosa con il ricordo dell'alluvione del 1994, la chiesa parrocchiale di S. Stefano e la Chiesa della Madonnina, luoghi che portano ancora i segni drammatici dell'alluvione del 1994.

"Questo 80° anniversario della Liberazione - concludono dall'amministrazione - è stato un'occasione importante per ricordare quanto abbiamo sofferto e lottato per la libertà che oggi viviamo. L'Amministrazione Comunale ringrazia di cuore tutti i cittadini, le associazioni e le realtà del territorio che hanno partecipato a questa significativa manifestazione. Continuiamo insieme a difendere e promuovere i valori della libertà e della democrazia, tenendo viva la memoria del passato per costruire un futuro di pace e rispetto per tutti".