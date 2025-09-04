 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 04 settembre 2025, 20:01

Senza esito la prima giornata di ricerche del giovane di Abdou, scomparso in Tanaro a Verduno

Le ricerche riprenderanno domattina. Salvo eventuali proroghe si andrà avanti sino alla giornata di domenica 7 settembre

Senza esito la prima giornata di ricerche del giovane di Abdou, scomparso in Tanaro a Verduno

Si è conclusa purtroppo senza esito, verso le 18, la prima giornata di ricerche del giovane Abdou Ngom, lo studente braidese finito nelle acque del Tanaro nella mattinata dello scorso 22 aprile e non ancora ritrovato.

Accogliendo l’appello dei genitori, il prefetto di Cuneo, Mariano Savastano si è mobilitato al fine di riprendere le ricerche che erano state sospese in primavera, dopo diversi interventi perlustrativi da parte dei soccorritori.

“Scriviamo con il cuore colmo di dolore - l’appello dei genitori, Khadim Ngom e Khady Sene - ma anche di speranza, per chiedere che le ricerche possano continuare fino a restituirgli la dignità di un ultimo abbraccio. Non possiamo accettare che venga inghiottito per sempre dal silenzio dell’acqua, senza poterlo piangere nel modo giusto”.

Questa mattina, giovedì 4 settembre, le ricerche sono ripartite proprio da dove è stato visto l’ultima volta.

Le operazioni sono state coordinate dall’Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del Fuoco, installata nella zona dell’ex ristorante "La Cascata", ai piedi di Verduno. Per le ricerche sono stati mobilitati oltre 30 volontari della Protezione Civile provinciale che, insieme alle altre componenti volontarie della provincia, tra le quali la Croce Rossa, hanno perlustrato l'area lungo il Tanaro, mentre i Vigili del fuoco hanno scandagliato le acque del fiume grazie al lavoro dei nuclei Speleo Alpino Fluviale (Saf) arrivati da Cuneo e fluviali-nautici giunti da Asti e Alessandria. Al loro fianco stanno operando effettivi del Distaccamento di Alba, operatori con i droni giunti dalla Direzione Piemonte di Torino e il nucleo Topografia Applicata al Soccorso (Tas) di Cuneo per la gestione cartografica delle attività.

Le ricerche riprenderanno domattina.

Salvo eventuali proroghe si andrà avanti sino alla giornata di domenica 7 settembre.

News collegate:
 Squadre fluviali da Cuneo, Asti e Alessandria scandagliano il letto del Tanaro alla ricerca di Abdou [FOTO] - 04-09-25 13:26
 A Verduno sono riprese le ricerche di Abdou Ngom, il 13enne scomparso nel Tanaro - 04-09-25 09:36
 Giovedì riprendono le ricerche del 13enne Abdou Ngom, scomparso in Tanaro lo scorso 22 aprile - 02-09-25 18:16
 L'appello dei genitori di Abdou Ngom, scomparso nel Tanaro a fine aprile e non ancora ritrovato: "Riprendano le ricerche" - 31-08-25 18:31
 Da Alba nuovo appello per riprendere le ricerche di Abdou Ngom, scomparso ad aprile nel Tanaro - 13-08-25 19:30
 Abdou affogato in Tanaro a Verduno, la Procura dei Minori indaga uno degli amici: "Fu lui a gettarlo in acqua" - 10-08-25 11:03
 Falso allarme in Tanaro, nuovamente sospese le ricerche nel tratto albese del fiume - 29-05-25 13:35
 Avvistato un indumento rosso in acqua: droni dei vigili del fuoco sorvolano il Tanaro ad Alba - 29-05-25 10:19
 Sospese le ricerche di Abdou, il giovane senegalese scomparso nelle acque del Tanaro una settimana fa - 28-04-25 07:57
 Verduno, si chiude un’altra giornata di ricerche del giovane senegalese caduto nel Tanaro - 26-04-25 19:40
 Proseguono anche nel lungo ponte della Liberazione le ricerche del giovane Abdou, caduto nel Tanaro martedì scorso - 25-04-25 14:55
 Proseguono le ricerche di Abdou: lungo il Tanaro droni e squadre di sommozzatori arrivati da Bologna e Firenze - 23-04-25 16:56
 Riprese all'alba le ricerche del quattordicenne caduto nelle acque del Tanaro a Verduno - 23-04-25 07:56
 Riprenderanno domattina le ricerche del ragazzo caduto nel Tanaro nei pressi di Verduno: di lui nessuna traccia - 22-04-25 19:28

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium