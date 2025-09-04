Senza esito la prima giornata di ricerche del giovane di Abdou, scomparso in Tanaro a Verduno

Si è conclusa purtroppo senza esito, verso le 18, la prima giornata di ricerche del giovane Abdou Ngom, lo studente braidese finito nelle acque del Tanaro nella mattinata dello scorso 22 aprile e non ancora ritrovato.

Accogliendo l’appello dei genitori, il prefetto di Cuneo, Mariano Savastano si è mobilitato al fine di riprendere le ricerche che erano state sospese in primavera, dopo diversi interventi perlustrativi da parte dei soccorritori.

“Scriviamo con il cuore colmo di dolore - l’appello dei genitori, Khadim Ngom e Khady Sene - ma anche di speranza, per chiedere che le ricerche possano continuare fino a restituirgli la dignità di un ultimo abbraccio. Non possiamo accettare che venga inghiottito per sempre dal silenzio dell’acqua, senza poterlo piangere nel modo giusto”.

Questa mattina, giovedì 4 settembre, le ricerche sono ripartite proprio da dove è stato visto l’ultima volta.

Le operazioni sono state coordinate dall’Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del Fuoco, installata nella zona dell’ex ristorante "La Cascata", ai piedi di Verduno. Per le ricerche sono stati mobilitati oltre 30 volontari della Protezione Civile provinciale che, insieme alle altre componenti volontarie della provincia, tra le quali la Croce Rossa, hanno perlustrato l'area lungo il Tanaro, mentre i Vigili del fuoco hanno scandagliato le acque del fiume grazie al lavoro dei nuclei Speleo Alpino Fluviale (Saf) arrivati da Cuneo e fluviali-nautici giunti da Asti e Alessandria. Al loro fianco stanno operando effettivi del Distaccamento di Alba, operatori con i droni giunti dalla Direzione Piemonte di Torino e il nucleo Topografia Applicata al Soccorso (Tas) di Cuneo per la gestione cartografica delle attività.

Le ricerche riprenderanno domattina.

Salvo eventuali proroghe si andrà avanti sino alla giornata di domenica 7 settembre.