Il Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti, Presidente e Fondatore di Bra Servizi – azienda pioniera nei servizi ambientali per privati e imprese – festeggia oggi il suo compleanno. Una giornata che unisce passione, ispirazione e futuro.

Dalla nascita di Bra Servizi all'espansione del Gruppo Piumatti, un percorso che affonda le radici nella determinazione e si proietta verso l’innovazione sostenibile.

Il 26 aprile non è solo un giorno sul calendario. È una costellazione di talenti, di passioni, di sogni realizzati. E tra questi, brilla anche il compleanno del Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti, una figura che ha saputo trarre forza e ispirazione da chi è nato sotto la sua stessa stella.

Un giorno che unisce imprenditoria, sport e spazio.

Samantha Cristoforetti – Lo sguardo oltre il cielo Nata il 26 aprile 1977, Samantha Cristoforetti è la prima donna italiana nello spazio, astronauta dell’ESA e pilota dell’Aeronautica Militare. Per il Cavaliere di Gran Croce Piumatti è molto più di una figura pubblica: è un simbolo di determinazione, di studio, di precisione. “Samantha rappresenta la forza di credere nei propri sogni anche quando sembrano lontanissimi – come le stelle”, racconta con entusiasmo. Una fonte d’ispirazione che lo spinge ogni giorno a puntare in alto

Nino Benvenuti – Il campione con i guantoni e l’anima Altro nato illustre del 26 aprile (1938), Nino Benvenuti è un mito del pugilato italiano. Campione olimpico, campione del mondo, ma soprattutto esempio di classe, cuore e disciplina. Il Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti, anche lui legato al pugilato, lo cita come uno dei suoi idoli assoluti: “Benvenuti mi ha insegnato che ogni colpo va dato con stile, e ogni sconfitta può essere un nuovo inizio.”

Michele Ferrero – L’imprenditore del cuore (e del gusto) Michele Ferrero, nato il 26 aprile 1925, è stato il genio dietro una delle aziende dolciarie più amate al mondo. Nutella, Kinder, Ferrero Rocher – il suo nome è sinonimo di visione e creatività italiana. Il Cavaliere di Gran Croce Piumatti lo ricorda con grande affetto e rispetto: “Ferrero per me è stato un faro: un uomo che ha costruito imperi partendo dal basso, sempre con umiltà e genio.”

Un compleanno che unisce storie, sogni e futuro Ecco perché oggi, sabato 26 aprile, spegnere una candela in più non è solo un rito: è un momento di gratitudine. È ricordare da dove si viene e guardare con entusiasmo a dove si vuole andare. Giuseppe Piumatti celebra oggi un nuovo giro attorno al sole, affiancato idealmente da tre figure che hanno segnato la sua crescita e la sua visione della vita.

Con alle spalle il pugilato, davanti a sé l’innovazione, nel cuore la passione: c’è un motore che si deve ancora mettere in moto. Giuseppe Piumatti è pronto per nuove sfide, anche oltre i confini.

Tanti auguri Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti! Perché ogni giorno è una nuova partenza, e lei è pronto a ripartire – come un astronauta, un campione, un visionario