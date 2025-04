A Rocca de' Baldi si festeggia la "Giornata della biodiversità"

Il Comune di Rocca de’ Baldi, il Comizio Agrario, Legambiente Cuneo, la Proloco Roccadebaldese, il Centro studi etnografici Museo “Augusto Doro, l’Associazione Nigella, organizzano il 4 maggio 2025 la “Giornata della Biodiversità” presso il parco del Castello di Rocca de’ Baldi.

Programma: Ore 9,00 Apertura del Parco; ore 9,30 – 18: Esposizione e scambio di semi e piantine per l’orto (e non solo) da parte dei Soci del Comizio Agrario di Mondovì, della Pro Loco Roccadebaldese e di tutti coloro che vorranno partecipare.

Saranno presenti inoltre i volontari del Castello con oggettistica vintage e gadget; la Società per gli Studi storici della provincia di Cuneo che offrirà a un prezzo simbolico una parte dei diecimila volumi della loro biblioteca; l’Associazione Nigella con i suoi prodotti, gli “Sgasà”, una Comunità a consumo sostenibile.

Saranno anche presenti rappresentanti di associazioni e produttori agricoli locali con le loro specialità.

Ore 9,15 - Saluti di Alfonso Porfido, Sindaco del Comune di Rocca de’ Baldi, di Michele Quaranta, del Centro studi etnografici – Museo “Augusto Doro”, di Attilio Ianniello, del Comizio Agrario;

ore 9,30 - Convegno “Il Suolo è vita, ridiamo vita al suolo”:

Partecipano: Chiara Michelone, agronoma e referente formazione Deafal: “Rigenerare i suoli per rigenerare le società”; Andrea Fasolo, agronomo, dottore di ricerca su suolo e fertilità e agricoltore: “Coltivare la fertilità per l'agricoltura di oggi e di domani”; Anna Massa, agronoma e responsabile progetto “Il suolo è vita, ridiamo vita al Suolo”: “Un progetto ambizioso: miglioreremo la bellezza e la produttività delle nostre campagne?”; modera Gianfranco Peano di Legambiente Cuneo.

Ore 11,45 Dibattito ed eventuali presentazioni di ulteriori progetti di agricoltura rigenerativa e solidale.

Ore13,00 - Pausa pranzo - Pranzo comunitario al sacco nel parco del Castello.

Chi lo desidera può consumare un pasto presso la Locanda del Castello di Rocca de’ Baldi. Per prenotare telefonare al 3516807794 o scrivere a lalocandadelcastellorocca@gmail.com

Ore 15,30 – Valentina Carasso: “Un giorno nella vita di un seme. La banca dei semi del suolo, una risorsa o un problema?”.

Valentina Carasso, dott.ssa in Scienze Forestali e Ambientali, è specializzata nello studio della flora spontanea con particolare attenzione per quella endemica, rara e minacciata delle Alpi sud-Occidentali; è inoltre esperta nella biologia dei semi e nelle tecniche di conservazione e rigenerazione ex situ della flora spontanea.

Possibilità di visitare il Castello e il Museo Etnografico "Augusto Doro" di Rocca de’ Baldi nei seguenti orari: 14:45-16:00-17:15). Per info e prenotazioni alla visita, scrivere a info@cuneoalps.it o telefonare al 0171 698749.

Info: Comizio Agrario – Piazza Ellero n. 45 – 12084 Mondovì - Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12). E-mail comizioagrario1867@gmail.com

Castello Museo, Piazza Pio VII, Rocca de’ Baldi. Cell. 351 956 8945. E. mail info@museodoro.it