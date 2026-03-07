 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 07 marzo 2026, 10:19

Carta d'identità elettronica: oggi l'Anagrafe apre le porte senza prenotazione

Nuovo sabato straordinario per i cuneesi che devono passare dalla carta d'identità cartacea alla CIE. Dal 3 agosto i documenti cartacei non saranno più validi

Carta d'identità elettronica: oggi l'Anagrafe apre le porte senza prenotazione

Per facilitare il passaggio alla CIE (carta di identità elettronica) dei cittadini cuneesi, il servizio Anagrafe del Comune ha predisposto un piano di aperture straordinarie ad accesso libero (quindi senza necessità di prenotazione).

Dopo la prime giornate di sabato 14 e 28 febbraio, che hanno registrato un buon riscontro da parte dei cittadini, nuovo appuntamento oggi, sabato 7 marzo, dalle 8:30 alle 12.

Le aperture del sabato sono dedicate ai cittadini residenti a Cuneo (circa 7.000) in possesso di carta di identità cartacea, anche se in corso di validità, e che devono ottenere la CIE, mentre non saranno rilasciate altre tipologie di certificati anagrafici.

Ricordiamo infatti che, come disposto dal Ministero dell’Interno, dal 3 agosto i documenti d’identità cartacei rilasciati dai Comuni italiani, anche se non scaduti, non saranno più validi. Diviene quindi necessario, entro e non oltre tale data, sostituire il documento cartaceo con quello elettronico.

Coloro che hanno già preso un appuntamento, sono invitati ad utilizzare la data prenotata.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium