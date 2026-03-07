 / Attualità

Attualità | 07 marzo 2026, 09:35

Nuove abitudini di vita nelle città e quartieri che cambiano: a Cuneo un incontro promosso dall’Associazione Nuovo Corso Giolitti

Appuntamento sabato 14 marzo dalle 15:30 alle 17:30 al Movi Lounge Bar del Movicentro

Cuneo ospita, sabato 14 marzo, un incontro pubblico promosso dall’Associazione Nuovo Corso Giolitti con patrocinio del Comune di Cuneo, dedicato ai cambiamenti che stanno ridisegnando i quartieri e le abitudini di vita nelle città: la crescita dell’e-commerce, l’aumento dei vuoti commerciali e il rischio concreto di desertificazione di alcune aree che perdono passaggio, servizi e attrattività.

L’appuntamento – dalle 15:30 alle 17:30 al Movi Lounge Bar del Movicentro (Piazzale della Libertà 16) – si aprirà con un’introduzione a cura di due esponenti dell’Associazione Nuovo Corso Giolitti. Sarà fornito un quadro di come l’e-commerce stia evolvendo e di come si stia intrecciando, non senza tensioni, con il commercio fisico: nuove modalità di acquisto, aspettative dei consumatori, logiche di consegna, ma anche le sfide che entrambe le forme di commercio devono affrontare e l’impatto che tutto questo produce sul volto della città e sui suoi flussi quotidiani. Si parlerà anche del fenomeno Amazon.

Da qui partirà il “ponte” verso la seconda parte dell’incontro, affidata alla paesaggista e designer Roberta Filippini (fondatrice di ROBERTA STUDIO), che porterà l’attenzione su una rigenerazione urbana non subita ma progettata: non lasciare che le aree in difficoltà scivolino nell’abbandono e in uno sviluppo spontaneo disordinato, ma rinnovarle attraverso una combinazione capace di restituire spazi verdi e qualità dell’abitare, integrandoli con i nuovi movimenti, scambi e relazioni del terzo millennio. Insieme a lei interverrà l’architetto Michela Giuggia, presidente dell’Associazione Art.ur di Cuneo.

A chiudere l’evento sarà l’intervento di Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio Cuneo, con una lettura della situazione del settore in città e alcune riflessioni orientate al futuro, prima del confronto finale con il pubblico.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito; la prenotazione è consigliata scrivendo a info.nuovocorsogiolitti@gmail.com.

