Nuove abitudini di vita nelle città e quartieri che cambiano: a Cuneo un incontro promosso dall’Associazione Nuovo Corso Giolitti

Cuneo ospita, sabato 14 marzo, un incontro pubblico promosso dall’Associazione Nuovo Corso Giolitti con patrocinio del Comune di Cuneo, dedicato ai cambiamenti che stanno ridisegnando i quartieri e le abitudini di vita nelle città: la crescita dell’e-commerce, l’aumento dei vuoti commerciali e il rischio concreto di desertificazione di alcune aree che perdono passaggio, servizi e attrattività.

L’appuntamento – dalle 15:30 alle 17:30 al Movi Lounge Bar del Movicentro (Piazzale della Libertà 16) – si aprirà con un’introduzione a cura di due esponenti dell’Associazione Nuovo Corso Giolitti. Sarà fornito un quadro di come l’e-commerce stia evolvendo e di come si stia intrecciando, non senza tensioni, con il commercio fisico: nuove modalità di acquisto, aspettative dei consumatori, logiche di consegna, ma anche le sfide che entrambe le forme di commercio devono affrontare e l’impatto che tutto questo produce sul volto della città e sui suoi flussi quotidiani. Si parlerà anche del fenomeno Amazon.

Da qui partirà il “ponte” verso la seconda parte dell’incontro, affidata alla paesaggista e designer Roberta Filippini (fondatrice di ROBERTA STUDIO), che porterà l’attenzione su una rigenerazione urbana non subita ma progettata: non lasciare che le aree in difficoltà scivolino nell’abbandono e in uno sviluppo spontaneo disordinato, ma rinnovarle attraverso una combinazione capace di restituire spazi verdi e qualità dell’abitare, integrandoli con i nuovi movimenti, scambi e relazioni del terzo millennio. Insieme a lei interverrà l’architetto Michela Giuggia, presidente dell’Associazione Art.ur di Cuneo.

A chiudere l’evento sarà l’intervento di Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio Cuneo, con una lettura della situazione del settore in città e alcune riflessioni orientate al futuro, prima del confronto finale con il pubblico.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito; la prenotazione è consigliata scrivendo a info.nuovocorsogiolitti@gmail.com.