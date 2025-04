"Natura e vita": successo di pubblico per la mostra dedicata a Daniele Fissore tra Busca e Cherasco

Sta riscuotendo grande successo la mostra "Natura e vita, Daniele Fissore. Opere dal 1973 al 2017", che ha già accolto più di ottocento visitatori.

La rassegna espositiva, curata da Cinzia Tesio, rappresenta un interessante esperimento della crescente collaborazione tra le Città di Busca e Cherasco: l’esposizione si sviluppa infatti su due sedi, Casa Francotto e Palazzo Salmatoris.

Per giovedì 1° maggio è prevista un'apertura straordinaria con orario festivo, offrendo così a un pubblico ancora più ampio l’opportunità di visitare la mostra.

Come da tradizione, a Busca proseguono anche le attività collaterali legate all’evento, organizzate da Monviso Arte con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura.

Domenica 4 maggio, dalle 15,30 alle 17, i più piccoli potranno partecipare a laboratori didattici guidati da istruttori qualificati (costo di partecipazione 3 euro).

Domenica 11 maggio sarà invece riproposta la visita alle cave di alabastro.

Alle attività collaterali sarà possibile aggiungere una visita guidata (40 minuti) alla mostra grazie all’iniziativa 1 biglietto 2 eventi.

Intero 10 euro, 7 euro per abbonati Tessera Musei.

Il programma prevede poi sabato 17 maggio la visita alla Collezione La Gaia.

Tutti gli eventi sono su prenotazione 371-5420603 oppure a info@casafrancotto.it .

A breve verrà riproposta, dopo il sold out, la visita alle ville e giardini nel centro storico di Busca.

La mostra è invece visitabile in autonomia gratuitamente.

Lunedì 19 maggio il catalogo-libro dedicato alla mostra verrà presentato al Salone del libro.

A maggio saranno calendarizzate anche le attività didattiche con le scuole buschesi grazie al sostegno del Comune di Busca.

Daniele Fissore (1947-2017) è stato uno dei protagonisti della scena artistica contemporanea italiana. Nato a Savigliano, in provincia di Cuneo, dopo aver compiuto studi classici, nel 1968 si iscrisse all'Accademia di Belle Arti di Torino. Abbandonati presto i percorsi accademici tradizionali, intraprese una ricerca artistica autonoma, dedicandosi con particolare attenzione alle tecniche del disegno.

A partire dal 1973 Fissore iniziò a elaborare cicli pittorici distintivi come le "Cabine telefoniche" e le "Ricognizioni", partecipando a importanti esposizioni tra cui la X Quadriennale di Roma (1975) e la Biennale del Disegno di Milano (1976).

Nel 1980 si trasferì a Londra, dove ottenne un significativo riconoscimento da parte della critica inglese grazie alla mostra alla House Gallery, con la serie dei "Pic-Nic". Tornato in Italia, sperimentò nuovi temi come i cicli dei "Green" e delle "Marine", esponendo in gallerie di rilievo.

Negli anni 2000 lavorò a progetti innovativi come "Video spenti" e "Eroica", quest’ultimo pensato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Nel 2022, la sua città natale, Savigliano, gli ha reso omaggio con un'importante retrospettiva che ha contribuito a riscoprire e valorizzare la sua opera.

ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA NELLE DUE SEDI ESPOSITIVE DI BUSCA E CHERASCO

Casa Francotto (Busca)

Venerdì 15,30 – 18,30

Sabato 10-12 - 15,30 – 18,30

Domenica e festivi 10-12,00 – 14,30 – 18,30

Info e prenotazioni: 371-5420603

info@casafrancotto.it www.casafrancotto.it

Palazzo Salmatoris (Cherasco)

Mercoledì, giovedì e venerdì 14,30 – 18,30

Sabato, domenica e festivi 9,30- 12,30 - 14,30 -18,30

Info Ufficio turistico 0172 427050 - www.turismoeventicherasco.it