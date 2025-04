Un convegno sull'importanza del suolo nella giornata della Biodiversità di Rocca de' Baldi

Domenica 4 maggio 2025 presso il parco del castello di Rocca de’ Baldi ritorna anche quest’anno la giornata della Biodiversità agraria, con un ricco programma.

Fra le altre iniziative, la mattina si svolgerà un Convegno organizzato per far conoscere, discutere e approfondire il progetto di Legambiente Cuneo, “Il suolo è vita: ridiamo vita al suolo”, da poco avviato, che vede il coinvolgimento di alcune aziende agricole locali. Fra i relatori del convegno Anna Massa, agronoma, che illustrerà in dettaglio il progetto, di cui è responsabile tecnico.

Il progetto nasce dalla volontà di contribuire ad arrestare e invertire la tendenza al progressivo degrado dei suoli agricoli, favorendone l’arricchimento in humus e biodiversità, condizioni essenziali per mantenere la fertilità a lungo termine e contrastare i cambiamenti climatici.

Altri relatori qualificati illustreranno, forti di esperienze sul campo, i principi dell’agricoltura rigenerativa.