Al Politeama Boglione di Bra cala il sipario sulla stagione con il "Mistero buffo" di Ugo Dighero: già tutto esaurito

Si conclude la stagione 2025/26 del Teatro Politeama Boglione di Bra, che ha fatto segnare con largo anticipo il tutto esaurito per la quasi totalità degli spettacoli, ulteriore conferma dell’interesse dei braidesi per questa forma d’arte. L’ultimo appuntamento del cartellone è in programma per giovedì 2 aprile alle 21 e vedrà Ugo Dighero portare in scena il “Mistero buffo” di Dario Fo. Si tratta forse della più famosa fabulazione del Premio Nobel per la letteratura nel 1997, quella che l’ha reso celebre in tutto il mondo: lo spettacolo-contenitore che volava sulle giullarate medievali per planare come un falco sulla satira politica.

L’attore genovese propone la sua versione di due celebri passi del Mistero buffo: “Il primo miracolo di Gesù bambino” e la “Parpàja topola”.

Nel primo Dario Fo trae ispirazione dai Vangeli apocrifi, dove si narra la vita di Gesù dalla fuga in Egitto fino al momento in cui tornerà nel deserto. Durante il viaggio, la Sacra Famiglia si ferma a Jaffa dove Gesù, rimasto solo in strada, cerca di fare amicizia con i ragazzini del posto. Viene deriso in quanto foresto, povero emigrante figlio di emigranti, che parla un dialetto incomprensibile. Trovandosi così nella condizione del “diverso”, decide di compiere un piccolo miracolo pur di guadagnarsi l’amicizia dei coetanei: sarà il primo miracolo di Gesù bambino.

La “Parpàja topola” è tratto, invece, da Il fabulazzo osceno (1982). Racconta la storia di un giovane e ingenuo capraio, Giavan Pietro, che diventa improvvisamente ricco grazie all’eredità lasciatagli dal suo padrone – un misogino paranoico. La notizia della sua fortuna si diffonde rapidamente e il povero Giavan Pietro si ritrova circondato da aspiranti spose da cui è terrorizzato a causa degli infernali discorsi del padrone a proposito delle donne. Tra tutte le giovani, prevarrà la bellissima Alessia, che nasconde però un piano oscuro, tessuto alle spalle del capraio. Sarà proprio l’ingenuità di Giavan Pietro a commuovere profondamente il cuore della ragazza, regalandoci un finale degno di una favola di straordinaria purezza e di altissima poesia.

I biglietti per questo ultimo spettacolo sono oramai esauriti da tempo.