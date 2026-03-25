Giovedì 26 marzo, alle ore 16, presso la biblioteca “Italo Calvino” di Roccavione, in piazza Don Chesta, si terrà la presentazione del libro “Nenè e alla fine arriva Sofia” di Nives Forza, socia del Rotary Club Cuneo 1925.
L’incontro rappresenta un’occasione aperta alla cittadinanza per conoscere da vicino l’opera dell’autrice e condividere un momento dedicato alla lettura, alla cultura e alla solidarietà. L’appuntamento si inserisce infatti in un’iniziativa che unisce il valore della promozione culturale a una concreta attenzione verso il sociale.
Nel corso dell’evento, le eventuali donazioni raccolte saranno infatti devolute a favore della ASD Amico Sport Cuneo, realtà impegnata in un’importante attività sul territorio.
La presentazione si svolgerà in un contesto aperto e partecipato, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attorno a un libro che promette sensibilità, narrazione e condivisione, valorizzando al tempo stesso il ruolo della biblioteca come luogo vivo di incontro e di comunità.
L’evento è promosso dalla Biblioteca “Italo Calvino” e dal Rotary Club di Cuneo 1925. L’ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
In Breve
Che tempo fa
Eventi | 25 marzo 2026, 11:54
"Nenè e alla fine arriva Sofia" alla biblioteca di Roccavione: cultura e solidarietà si incontrano
Il 26 marzo la socia del Rotary Club Cuneo 1925 Nives Forza presenta il suo libro alla "Italo Calvino": le donazioni raccolte andranno all'ASD Amico Sport Cuneo
Giovedì 26 marzo, alle ore 16, presso la biblioteca “Italo Calvino” di Roccavione, in piazza Don Chesta, si terrà la presentazione del libro “Nenè e alla fine arriva Sofia” di Nives Forza, socia del Rotary Club Cuneo 1925.