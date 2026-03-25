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Eventi | 25 marzo 2026, 11:54

"Nenè e alla fine arriva Sofia" alla biblioteca di Roccavione: cultura e solidarietà si incontrano

Il 26 marzo la socia del Rotary Club Cuneo 1925 Nives Forza presenta il suo libro alla "Italo Calvino": le donazioni raccolte andranno all'ASD Amico Sport Cuneo

&quot;Nenè e alla fine arriva Sofia&quot; alla biblioteca di Roccavione: cultura e solidarietà si incontrano

Giovedì 26 marzo, alle ore 16, presso la biblioteca “Italo Calvino” di Roccavione, in piazza Don Chesta, si terrà la presentazione del libro “Nenè e alla fine arriva Sofia” di Nives Forza, socia del Rotary Club Cuneo 1925.

L’incontro rappresenta un’occasione aperta alla cittadinanza per conoscere da vicino l’opera dell’autrice e condividere un momento dedicato alla lettura, alla cultura e alla solidarietà. L’appuntamento si inserisce infatti in un’iniziativa che unisce il valore della promozione culturale a una concreta attenzione verso il sociale.

Nel corso dell’evento, le eventuali donazioni raccolte saranno infatti devolute a favore della ASD Amico Sport Cuneo, realtà impegnata in un’importante attività sul territorio.

La presentazione si svolgerà in un contesto aperto e partecipato, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attorno a un libro che promette sensibilità, narrazione e condivisione, valorizzando al tempo stesso il ruolo della biblioteca come luogo vivo di incontro e di comunità.

L’evento è promosso dalla Biblioteca “Italo Calvino” e dal Rotary Club di Cuneo 1925. L’ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

cs

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