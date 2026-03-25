"Nenè e alla fine arriva Sofia" alla biblioteca di Roccavione: cultura e solidarietà si incontrano

Giovedì 26 marzo, alle ore 16, presso la biblioteca “Italo Calvino” di Roccavione, in piazza Don Chesta, si terrà la presentazione del libro “Nenè e alla fine arriva Sofia” di Nives Forza, socia del Rotary Club Cuneo 1925.



L’incontro rappresenta un’occasione aperta alla cittadinanza per conoscere da vicino l’opera dell’autrice e condividere un momento dedicato alla lettura, alla cultura e alla solidarietà. L’appuntamento si inserisce infatti in un’iniziativa che unisce il valore della promozione culturale a una concreta attenzione verso il sociale.



Nel corso dell’evento, le eventuali donazioni raccolte saranno infatti devolute a favore della ASD Amico Sport Cuneo, realtà impegnata in un’importante attività sul territorio.



La presentazione si svolgerà in un contesto aperto e partecipato, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attorno a un libro che promette sensibilità, narrazione e condivisione, valorizzando al tempo stesso il ruolo della biblioteca come luogo vivo di incontro e di comunità.



L’evento è promosso dalla Biblioteca “Italo Calvino” e dal Rotary Club di Cuneo 1925. L’ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.