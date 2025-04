Il Comune di Cuneo ha indetto un corso-concorso aperto ai diplomati

Il Comune di Cuneo ha indetto un corso-concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una persona con profilo di «Istruttore amministrativo». Per accedere è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari.

Qualora il numero dei candidati ammessi superi le 70 unità, la Commissione potrà prevedere una prova di preselezione per valutare le conoscenze tecniche di base. Il corso formativo, propedeutico alle prove concorsuali (una scritta e una orale), avrà una durata di 15 ore e si terrà in presenza.

Il trattamento economico previsto per il ruolo è pari a circa 21mila euro annui lordi, oltre alla tredicesima mensilità e ad emolumenti e indennità stabiliti dalla normativa vigente.

La domanda di partecipazione, che deve avvenire esclusivamente in via telematica, è presentabile attraverso il Portale unico del reclutamento (www.InPa.gov.it) utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del 30 maggio 2025.