L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo organizza insieme all’Ordine degli Avvocati di Cuneo, con il patrocinio della Provincia di Cuneo, Inarsind e A.G.I.C. – Associazione Giovani Ingegneri Cuneo e la partecipazione incondizionata di Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada A.P:S., Fondazione Michele Scarponi, Centro Perizie Cuneo e Studio Ing. Sonia Parola, il SEMINARIO FORMATIVO GRATUITO

LA RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI OGGI: LA PSICOLOGIA INTEGRATA NELLA CINEMATICA che si terrà in presenza presso Centro Incontri della Provincia di Cuneo in Corso Dante 41, 12100 Cuneo (CN), il 27/03/2026 dalle ore 13:45 alle ore 18:45

OBBIETTIVO DELL’EVENTO FORMATIVO il seminario aggiornerà i professionisti sulle novità del nuovo Codice della Strada e fornirà informazioni sulla nuova ricostruzione cinematica degli incidenti. Verranno inoltre introdotti i principi della psico-cinematica per analizzare i fattori umani e comportamentali nella dinamica incidentale.

13:45 – 14:15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

14:15 SALUTI INIZIALI

14:30 LA VOCE DELLE VITTIME NELLA SICUREZZA STRADALE

Aldo ABELLO - Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada A.P.S.

14:45 LA RICOSTRZUIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI OGGI

Francesco CALLERI - Ispettore della Polizia di Stato

15:15 LA SICUREZZA STRADALE DENTRO E FUORI LA CICLABILE

Marco SCARPONI - Segretario generale della Fondazione Michele Scarponi

15.45 LA RESPONSABILITA’ DA INCIDENTE STRADALE – IL DELICATO RUOLO DEL PERITO

Avv. Jacopo FORMENTO - Libero professionista – Studio COLLIDA' & Associati – Cuneo (CN)

- Libero professionista – Studio COLLIDA' & Associati – Cuneo (CN) Avv. Giulio MAGLIANO - Libero professionista – Cuneo

16:30 IL NUOVO CODICE DELLA STRADA - Tutela degli utenti vulnerabili e innovazioni nella segnaletica

Dott. Ing. Lorenzo GIORDANO - Libero professionista nel ramo dei sinistri stradali – Socio titolare Centro Perizie Cuneo S.n.c

17:00 ANALISI E RICOSTRUZIONE DI UN INCIDENTE – Applicazione delle competenze dell’arte peritale forense.

Dott. Ing. Sonia PAROLA - Libero professionista nel ramo dei sinistri stradali – C.T.U.

17:45 PSICO-CINEMATICA DEGLI INCIDENTI STRADALI – Dove l’ingegneria della ricostruzione incontra la mente del conducente: dalla dinamica dell’evento e dalla percezione del pericolo alla decisione giudiziaria e alla prevenzione.

Ing. REG A Mauro BALESTRA - Analista ricostruttore, ricercatore e formatore scientifico, scrittore – Minusio (Svizzera)

18:30 CONSIDERAZIONI FINALI E CHIUSURA DEI LAVORI

La partecipazione all’evento formativo darà diritto a 4 CFP.

Secondo quanto disposto al punto 2.5 delle “Linee di indirizzo al Regolamento” ai fini del conseguimento dei CFP è necessaria la presenza al 100% di durata complessiva prevista dall’evento.

RESPONSABILE SCIENTIFICO E MODERATORE DELL’EVENTO: Dott. Arch. Danilo PICCA

Segreteria organizzativa ed iscrizioni presso sito Ordine degli Ingegneri di Cuneo al link: https://ordingcn.irideweb.it/events

Durante l’evento verranno effettuate fotografie e riprese video, che potranno essere successivamente pubblicate per uso istituzionale su supporti stampati e supporti elettronici (sito web del titolare, Facebook e altri social). Qualora non desideriate essere ripresi in fotografie o video, siete pregati di comunicarlo tempestivamente all’Ordine