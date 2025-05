A Dronero il Comitato CRI locale in prima linea per la Giornata Mondiale della CRI e Mezzaluna Rossa

Una giornata davvero importante si terrà domani, giovedì 8 maggio a Dronero. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che celebra il 197° anniversario della nascita del fondatore Henri Dunant, il Comitato CRI di Dronero onorerà “sul campo” la missione umanitaria che da sempre la contraddistingue.

“Persone in prima persona”. Per tutta la settimana, una bandiera della Croce Rossa Italiana sventolerà dal palazzo del Comune di Dronero, a testimonianza dell’impegno e della presenza costante della CRI, in particolare di quella dronerese, nella vita della comunità. Incontriamo oggi il Comitato locale.

Cosa fa ogni giorno la CRI di Dronero?

“Il Comitato è attivo quotidianamente con servizi di trasporto sanitario e assistenza a soggetti fragili, oltre a garantire l’intervento in emergenza tramite il Numero Unico 112, grazie a una dotazione composta da ambulanze di base e medicalizzate.

La CRI di Dronero è anche una Struttura Operativa di Protezione Civile Nazionale, inserita nel Centro Operativo Intercomunale (COI) della Valle Maira con sede a Dronero. Infatti il Comitato ha recentemente coordinato, per competenza territoriale, le squadre CRI intervenute alla maxi Esercitazione di Protezione Civile svoltasi ad Acceglio il 3 e 4 maggio, con la partecipazione di volontari specializzati e mezzi da tutta la provincia”.

Un impegno ed una presenza davvero importanti. Cosa avete ora in programma

“Il Comitato parteciperà con i suoi volontari anche alla 96ª Adunata Nazionale degli Alpini (ANA) in programma a Biella dal 9 all’11 maggio, fornendo assistenza sanitaria con ambulanza (MSB) e una squadra a piedi (SAP)”.



La CRI ha uno spettro molto ampio di competenze ed interventi. Come Comitato di Dronero, di cosa vi occupate nello specifico?

“Il Comitato CRI di Dronero non si occupa solo di emergenze sanitarie e Protezione Civile: promuove Servizio Civile Universale, Cooperazione Internazionale, nonché si occupa di una formazione continua di nuovi volontari, pronti a mettersi al servizio della comunità. Chi desidera avvicinarsi al mondo della Croce Rossa può farlo partecipando alle manifestazioni, iscrivendosi ai corsi di formazione e scoprendo da vicino le tante attività che la CRI porta avanti ogni giorno sul territorio”.

Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità ed universalità sono i principi fondamentali che smuovono la grande missione della Croce Rossa Italiana ed a Dronero, con tutta la sua bellezza e quel sventolare di bandiera, saranno omaggiati.

Il Comitato CRI di Dronero si trova in via Luigi Einaudi, 15. Telefono: 0171 916333.