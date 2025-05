8 Maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa. Il Comitato di Racconigi fa un bilancio delle attività svolte

volontari della Croce Rossa di Racconigi in occasione della raccolta per il Banco Alimentare

Oggi, 8 maggio si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e l’impegno quotidiano dei milioni di volontari che operano nei soccorsi. Questa ricorrenza coincide con la data di nascita di Henry Dunant, riconosciuto come il fondatore dell’organizzazione.

Lo scopo di questa giornata è sensibilizzare la popolazione sull’attività della Croce Rossa e promuovere una maggiore conoscenza del ruolo fondamentale dei suoi volontari.

Per l’occasione il Comitato della Croce Rossa di Racconigi e delle sedi distaccate di Barge e Paesana fa un resoconto delle attività svolte nel 2024 in cui valuta gli obiettivi raggiunti proiettandosi verso quelli futuri. Nel maggio 2024 è stato eletto il Consiglio di Comitato che resterà in carica fino al 2028.

Il presidente è Livio Ferrara, vicepresidente Giorgio Amoroso. Nuovo ingresso nel Consiglio di Comitato per Giulia Viola, consigliera responsabile della formazione, Silvia Cicala consigliera giovani e la riconferma della consigliera Silvana Beitone.

Fiore all’occhiello l’attivazione di un corso per volontari con oltre trenta partecipanti che ultimeranno la formazione entro i prossimi mesi. “Il costante impegno delle volontarie e dei volontari attento alle necessità degli assistiti – affermano dalla dal Comitato CRI di Racconigi - ha prodotto 7.791 viaggi per trasporto infermi e disabili, attività di emergenza sanitaria ed assistenza a manifestazioni, con 343.392 km percorsi ed un totale di 23.854 ore di servizio che confermano il 2024 come un anno di crescita.

L’impegno della sede di Racconigi e delle sedi territoriali di Barge e Paesana hanno portato a 13.848 i viaggi, con 754.511 km percorsi ed il complessivo numero di 37.621 ore di servizio, questo grazie alla disponibilità e determinazione dei 346 volontari operanti (208 a Racconigi, 52 a Barge, 86 a Paesana) coadiuvati con professionalità e disponibilità da undici dipendenti sulle tre sedi.

Ci teniamo a ringraziare le aziende, le fondazioni e i cittadini che silenziosamente sostengono il nostro impegno con donazioni ed il 5x1000. La Croce Rossa vi ringrazia infinitamente a nome di quanti usufruiscono del nostro servizio perché senza il vostro aiuto mancherebbero dei pilastri importanti per il nostro operato”.

Di notevole rilievo sono gli obiettivi raggiunti dalle volontarie e volontari che seguono l’area sociale presente nella sede attraverso il banco alimentare e farmaceutico attraverso il quale si assistono 112 famiglie bisognose.

“Nel corso del 2024 – spiegano i volontari - abbiamo effettuato un totale di 824 consegne con oltre 18 tonnellate di generi di prima necessità e farmaci da banco. Un grande successo anche per l’attività nel settore scolastico dove una quindicina di ex insegnanti e giovani laureande hanno attivato un ciclo continuo di laboratori linguistici per scolari della scuola primaria giunti da paesi africani e asiatici, oltre che alle ormai consuete consegne annuali del materiale didattico per i bambini delle famiglie in difficoltà”.

Il 2024 è stato un anno ricco di attività anche per i più giovani del Comitato che con l’area a loro dedicata hanno portato un alto numero di presenze a manifestazioni pubbliche, sagre e feste patronali permettendo quindi alla Croce Rossa di esser presente in importanti zone del territorio.

Tra le varie attività svolte da quest’area sociale di rilevanza dell’anno scorso degni di nota sono il trucca bimbi, il pomeriggio Halloween per bambini, e la collaborazione per le raccolte alimentari nei supermercati.

Sempre nel 2024 il gruppo di trenta volontari della protezione civile coordinati dalla sede operativa provinciale della Croce Rossa, formati per fronteggiare le emergenze territoriali, sono stati impegnati in interventi di ricerca di persone scomparse, alluvioni (Emilia Romagna), consegna di beni di prima necessità e trasporto infermi e disabili dall’Ucraina fino alle strutture sanitarie Piemontesi.

Di fondamentale importanza il settore della formazione. “Un ruolo - dicono dalla Croce Rossa di Racconigi - che ha impegnato i volontari formatori in sedici corsi interni di vario genere destinati alla popolazione oltre ad ulteriori venti corsi tra scuole primarie e secondarie e aziende del territorio. In particolare durante gli incontri scolastici sono stati affrontati temi riguardanti lo stile di vita sano, la prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili ed i corsi di primo soccorso e manovre salvavita.

D’importanza strategica sono le sedi territoriali di Barge e Paesana che dal 1993 fanno corpo unico con il Comitato di Racconigi. Il 2024 vede su entrambe la crescita dell’attività.

Come per gli anni precedenti, la sede territoriale di Barge conferma la costante quota delle attività con ben 3.334 servizi di emergenza e trasporto infermi, 249.902 km percorsi e 7.600 ore di servizio, assistenza alle manifestazioni cittadine in stretta collaborazione con le altre sedi territoriali della Croce Rossa.

Sono proseguiti e in fase conclusiva i lavori per la realizzazione della nuova sede grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Barge e la regione Piemonte che hanno contribuito al finanziamento dell’opera che diventerà di proprietà comunale con usufrutto fino al 2123 alla sede di Barge.

Per la sede territoriale di Paesana, sono stati registrati oltre 2.723 interventi tra trasporto infermi ed emergenze, 161.217 i chilometri percorsi e 6.167 le ore di servizio, con la continua ed affermata presenza delle volontarie e dei volontari sia con le attività di formazione del volontariato CRI che in servizio di assistenza alle manifestazioni sportive, concerti in quota, sagre di valle svolte in tutto il territorio dell’Alta Valle Po.